Cinco muertos y 17 heridos durante un ataque terrorista en Viena, Austria

03-11-20.-Cinco personas murieron, incluido un agresor, y 17 resultaron heridas en un tiroteo el lunes por la noche en el corazón de Viena horas antes de que comenzara una cuarentena para combatir el coronavirus, según dijeron el martes las autoridades austriacas.



Dos hombres y dos mujeres murieron por las heridas recibidas, dijo a la prensa el ministro austriaco del Interior, Karl Nehammer. Un supuesto agresor, que llevaba un rifle de asalto y un chaleco explosivo falso, murió baleado por la policía.



Se temía por la vida de siete de los heridos, según indicó el servicio vienés de hospitales, citado por la agencia austriaca de noticias APA. En total había 17 personas hospitalizadas, que sufrían heridas de bala y cortes.



Las investigaciones preliminares apuntaban a que el sospechoso abatido simpatizaba con el grupo extremista Estado Islámico, dijo el ministro.



“Anoche experimentamos un ataque de al menos un terrorista islamista”, dijo Nehammer, que declinó entrar en detalles señalando que la investigación continuaba abierta.



Las autoridades seguían intentando determinar si había más agresores prófugos, señaló el ministro, que instó a la gente en Viena a quedarse en casa el martes si era posible y señaló que no hacía falta enviar a los niños a la escuela.



Quince personas resultaron heridas en el ataque en el centro de la capital, entre ellos un policía. El agente, de 28 años, seguía hospitalizado pero su vida ya no corría peligro.



La balacera comenzó poco después de las 20:00 (1900 GMT) cerca de la principal sinagoga de Viena, mientras mucha gente disfrutaba de una última noche de bares y restaurantes abiertos antes de que comenzara la cuarentena del coronavirus a medianoche.



“Somos víctimas de un despreciable ataque terrorista en la capital federal que sigue en marcha”, dijo el canciller de Austria, Sebastian Kurz.



Imágenes no verificadas compartidas en medios sociales mostraban a un hombre armado caminando por la calle y disparando a gente aparentemente al azar, hiriendo a varias personas. No estaba claro si la persona que aparecía disparando era la misma en todos los videos.



El rabino Schlomo Hofmeister dijo que había visto al menos a una persona disparando a la gente sentada en las terrazas de los bares en la calle bajo su ventana, cerca de la principal sinagoga de la ciudad.



“Dispararon al menos 100 balas justo junto a nuestro edificio”, dijo Hofmeister.



“Todos estos bares tienen mesas fuera. Esta es la última noche antes de la cuarentena”, añadió.



El ataque provocó raudas condenas y promesas de apoyo de líderes europeos.

