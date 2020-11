Edward Snowden solicita la nacionalidad rusa sin renunciar a la estadounidense

02-10-20.-El excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden -que en 2013 filtró que el Gobierno de Estados Unidos espiaba a sus ciudadanos- dijo este lunes (02.11.2020) en un tuit que ha solicitado la nacionalidad rusa, pero desea mantener la estadounidense.Snowden vive exiliado en Rusia desde 2013 y su tuit se produce semanas tras de obtener la residencia permanente rusa, y unos días después de que su esposa, Lindsay Mills, anunciara que está embarazada."Después de años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no queremos estar separados de nuestro hijo", aseguró el estadounidense quien agregó que en esta "época de pandemia y fronteras cerradas, estamos solicitando la doble nacionalidad".Moscú flexibilizó recientemente su estricta legislación para permitir que las personas que opten a un pasaporte ruso no tengan que renunciar a su propia nacionalidad. Por ello, Snowden deja claro que tanto él como Mills "seguirán siendo estadounidenses" y "criarán a su hijo con todos los valores de la América" que aman, "incluida la libertad para decir lo que piensas".El excontratista estadounidense está acusado en Estados Unidos de espionaje después de que filtrara que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recababan información de los teléfonos de millones de ciudadanos estadounidenses.A principios de año, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que "echaría un vistazo" a la posibilidad de perdonar a Snowden, pero después no ha vuelto a comentar el asunto. En 2015, una solicitud al presidente Barack Obama para que perdonara al delator fue rechazada por la Casa Blanca.*Con información de afp, rfe, euronews y Dagens Nyheter