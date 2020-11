Colombia: exguerrilleros de las FARC llegan a Bogotá para exigir fin a la violencia

Exguerrilleros de las FARC exigen cese a la violencia

1 de noviembre de 2020.- Centenares de exguerrilleros del partido Farc comena exigirzaron a llegar este sábado 31 de octubre a Bogotá procedentes de distintas partes del país para exigir al Gobierno colombiano medidas contra la violencia que se ha cobrado la vida de 234 de ellos desde que se firmó la paz en 2016.



Las caravanas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) partieron de los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) ubicados en diferentes partes del país para reunirse este domingo 1-N en la capital neogranadina donde tienen previsto hacer una serie de actos culturales y políticos.



Pedidos de protección



Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido Farc, insistió en que el Gobierno debe proteger la vida de los firmantes hace cuatro años del acuerdo de paz.



"Nosotros como colombianos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la paz; nadie firma un acuerdo para que lo asesinen cuando ya está desarmado", sostuvo.



Según el exjefe guerrillero, Duque "tiene la obligación como gobernante de atender los reclamos de los ciudadanos y esta marcha es una marcha cívica, pacífica, ordenada, disciplinada" para decirle al presidente "sentémonos, hablemos de paz".



"Señor Duque, altos poderes del Estado y el Gobierno, no sigamos con la pugnacidad (...) démosle prioridad al diálogo, no más muertes en Colombia, no volvamos a reciclar la violencia", apostilló Granda, miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (Csivi).



Hacia la Plaza de Bolívar



A Bogotá llegarán este fin de semana tres grupos, uno de ellos formado por unos 400 exguerrilleros procedente de los Llanos Orientales que reúne delegaciones de los departamentos del Meta y Guaviare.



Un segundo grupo proviene del suroeste del país, en el que hay desmovilizados de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca.



El tercero, que reúne a exguerrilleros de Antioquia, Caldas, Santander y algunos de la región Caribe, debe llegar a la capital colombiana este domingo.



Este movimiento es el segundo que se dirige hacia el centro del poder del país tras la minga indígena que a mediados de octubre llegó hasta Bogotá para reclamar una reunión que nunca se dio con el presidente Iván Duque.



Asesinatos de líderes



Las marchas de los miembros del partido Farc comenzaron la semana pasada en Mesetas, en el departamento del Meta, a raíz del asesinato del exguerrillero Juan de Jesús Monroy, líder de la reincorporación en esa zona, y de su escolta, Luis Alexander Largo.



Los dos desmovilizados, a los que las Farc reconocía como "hombres comprometidos decididamente con la paz y el progreso de la región", fueron asesinados a tiros el pasado 16 de octubre en Mesetas.



Los exguerrilleros han hecho parte de los recorridos a pie y parte en autobuses y casi todos los miembros del partido Farc visten camisetas blancas y llevan banderas del mismo color en las que se pueden leer mensajes como: "Somos firmantes de la paz", "No más asesinatos" o "Están matando la paz".



Una muestra de ello ocurrió el jueves pasado cuando en la población de Pipiral (Meta), pidieron perdón a las víctimas de los secuestros masivos, conocidos en Colombia como "pescas milagrosas", con las que sembraron terror en varias regiones del país en la década del 90 y primeros años de este siglo.