Cuba: casi todo el país en nueva normalidad frente a Covid-19

30 de octubre de 2020.- Casi todo el territorio de Cuba está hoy en la etapa de nueva normalidad frente a la Covid-19 y cuatro provincias se mantienen sin reportar casos con la enfermedad desde el mes de mayo.



Así lo confirmó el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, que resaltó las labores 'exigentes y con mucho control' de todos los sectores para evitar mayor propagación de la pandemia en el país.



'Cuba va camino a la nueva normalidad casi completa y las autoridades de salud, gobierno y pueblo en general, continuaremos trabajando con rigor', sentenció.



Durán detalló que los territorios de Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud no tienen pacientes confirmados con la Covid-19 desde el mes de mayo.



Sin embargo, señaló, aún mantienen una situación compleja las provincias de Pinar del Río, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.



'En Pinar del Río están activos cuatro eventos de transmisión local en igual número de municipios; mientras que, en Sancti Spíritus, hay tres y en Ciego de Ávila, dos', refirió.



Precisó, además, que las tasas de incidencia en los últimos 15 días subieron también en dichos territorios con 59,09 por cada 100 mil habitantes en Pinar del Río; 33,48 en Sancti Spíritus y 17,39 en Ciego de Ávila.



Al resumir el comportamiento del SARS-CoV-2, patógeno causante de la Covid-19, durante los últimos siete días, Durán puntualizó que 'esta semana puede considerarse más favorable que la anterior'.



'Sin embargo, indicó que 'el riesgo es muy alto con la enfermedad, por sus características de alta transmisibilidad, relevante cifra de asintomáticos y rápida propagación'.



En total, en la última semana se diagnosticaron 321 casos, no hubo ningún fallecido y la cifra total en Cuba desde el inicio de la pandemia es de 128.



Además, 21 pacientes estuvieron en estado grave, 14 críticos, y 233 fueron dados de alta médica.



Desde el viernes 23 de octubre hasta la fecha, en todos los laboratorios de biología molecular del país se estudiaron 55 mil 40 muestras de PCR en tiempo real para detectar Covid-19.



De todos los confirmados en la semana, 282 son cubanos y 39 extranjeros con fuente de infección en el exterior, y en ocho no pudo ser precisado el modo de contagio.



A ello se añade que, de los 321 casos, 106 presentaron indicios de la enfermedad y 215 estaban asintomáticos.



'Este último grupo representa el 60, 4 por ciento de todos los diagnosticados en Cuba, lo cual aumenta el riesgo', afirmó el especialista.



Hizo hincapié también en el cuidado a los menores de edad y la responsabilidad de la familia, pues en la semana diagnosticaron 37 niños, adolescentes y jóvenes en edades pediátricas con la Covid-19.



En total, en la isla caribeña, 788 pacientes menores de 20 años han sido diagnosticados con el nuevo coronavirus, de ellos, el 91 por ciento (717) ya están recuperados.



Al cierre del día de ayer se confirman 35 casos nuevos, para un acumulado de seis mil 801 en el país y fueron otorgadas 46 altas médicas, con lo cual, Cuba llega a los seis mil 178 recuperados.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 224 veces.