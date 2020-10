(VIDEO) Bolivia: Gobierno de facto no invitará a Morales ni a Maduro a la transmisión de mando

29.10.20 - La canciller de facto Karen Longaric, a través de un comunicado, confirmó que su ministerio no extenderá invitación a la transmisión de mando al expresidente Evo Morales, porque fue hostil al proceso democrático boliviano, ni a Nicolás Maduro, porque no lo considera presidente de Venezuela."Cancillería no extenderá una invitación al expresidente Evo Morales a los actos de transmisión de mando, porque considera que el Sr. Morales ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política", dijo la canciller Karen Longaric en un comunicado.Sobre la decisión de no invitar a Maduro, el comunicado explicó que "el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al presidente encargado Juan Guaidó".Sin embargo, Longaric dijo que el Gobierno electo de Luis Arce, quien es el anfitrión de los actos de transmisión de mando, ha manifestado su deseo de extender invitaciones a Morales y Maduro a dicha ceremonia. Cancillería no enviará dichas invitaciones” porque su rol en los actos de transmisión de mando es protocolar y “trabaja conjuntamente con una comisión del gobierno electo para enviar invitaciones a jefes de Estado y de gobiernos extranjeros. Está en manos del MAS invitar a Morales y Maduro.El Gobierno volverá el 8 de noviembre a manos del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, que el pasado 18 de octubre logró la victoria con la candidatura presidencial de Luis Arce, quien obtuvo el 55,1% de los votos válidos.El comunicado de la Cancillería, que contradijo anuncios previos de Longaric sobre las invitaciones a la transmisión del mando, se sumó a varios roces entre el Gobierno saliente y el MAS, que retomará al poder con el respaldo de la mayoría parlamentaria que logró renovar en los recientes comicios.El documento confirmó que el presidente electo Arce "manifestó su deseo de extender invitaciones" a Morales y Maduro, y que la Cancillería rechazó esa solicitud.No hay una reacción inmediata del MAS, que había anunciado previamente que esperaba que Morales, quien está exiliado en Argentina, sea invitado por su condición de expresidente, aunque en realidad su retorno a Bolivia se realizaría después de la instalación del nuevo Gobierno masista.En el caso de la representación de Venezuela, el presidente electo boliviano dijo que restablecerá relaciones con el Gobierno de Maduro.La Cancillería no confirmó si entre los gobernantes extranjeros que serán invitados figuran el argentino Alberto Fernández y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, aliados de Morales y duros críticos de la gestión transitoria de Áñez.Con información de Sputniknews.