(VIDEO) España no nombrará embajador en Venezuela sino "encargado de negocios"

29-10-20.-El Gobierno de España no nombrará nuevo embajador en Caracas para relevar al diplomático Jesús Silva, sino que designará a un "encargado de negocios con cartas de gabinete" --un puesto de menor nivel-- para dejar constancia de que la UE y sus Estados miembros no consideraron "justas ni transparentes" las elecciones presidenciales de 2018, en las que se basa el actual mandato de Nicolás Maduro.Así lo aseguró la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.Gallach aseguró que el diplomático Juan Fernández Trigo será acreditado ante las autoridades venezolanas como “encargado de negocios con cartas de gabinete”, una figura incluida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. De hecho, ha detallado que es la misma vía que han usado Italia y Países Bajos, que acaban de renovar sus jefaturas de misión en Venezuela.Fuentes diplomáticas han asegurado a Europa Press que la decisión de que el próximo representante español en Caracas sea encargado de negocios y no embajador estaba tomada desde hace varias semanas y que no tiene que ver con la huida del opositor Leopoldo López ni con la tensión que ha surgido con el Gobierno de Venezuela por este motivo.El pasado jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro acusó al embajador de España, Jesús Silva, de ser "racista, colonialista y golpista", subrayando que se iba del país "con plena garantía a su inmunidad diplomática"."Es un funcionario involucrado en la planificación de la incursión marítima de la “Operación Gedeón” y en la fuga de Leopoldo López. ¡Venezuela Se Respeta!, expresó el mandatario venezolano.*Con información de Europa Press