Lula pide destitución de Bolsonaro por negarse a comprar vacuna china

22.10.20 - El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este jueves la destitución del mandatario, Jair Bolsonaro, tras su negativa a comprar vacunas contra el Covid-19, provenientes de China. Lula destacó que Bolsonaro no tiene derecho a vetar la aplicación del fármaco contra el coronavirus en el país.



"Si Bolsonaro no confía en la eficacia de la vacuna, que él no se la aplique. Pero el papel de un presidente de la República es permitir que la población tenga la vacuna a su disposición", advirtió el líder sindical mediante su cuenta oficial de la red social Twitter.



Lula se refirió al anuncio hecho este miércoles por Bolsonaro de que su Gobierno no comprará la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por la empresa china Sinovac y a la decisión del gobernante de rechazar la obligatoriedad de la vacunación en Brasil.



El mandatario ultraderechista se negó a la vacuna china, una de las que es probada en Brasil, debido a que no ha sido comprobada previamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Gobierno acordó con la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford la compra de 100 millones de dosis de la vacuna que ambas están desarrollando.



Por tal circunstancia, la mayoría de los gobernadores regionales y parlamentarios de Brasil acusan a Bolsonaro de vetar la vacuna china tan solo por motivos políticos, electorales e ideológicos.



Bolsonaro ha destacado en varias ocasiones que en su Gobierno la vacunación contra el coronavirus no será obligatoria y criticó al gobernador de Sao Paulo por haber dicho que podrá imponer esa obligatoriedad en el estado más poblado de Brasil.





Con información de Prensa Latina / Telesur