(VIDEO) Brasil: Reporta fallecimiento de voluntario de la vacuna de Oxford contra el Covid-19

21.10.20 -Un voluntario brasileño que participó en las pruebas de la fase tres de la vacuna de Oxford murió, según informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.De acuerdo con el portal web alemán DW, las autoridades sanitarias de la nación suramericana no especificaron cómo murió ni si recibió la dosis que se prueba o un placebo, imprescindibles en estos ensayos de doble ciego.Las autoridades indicaron que se continuará con las investigaciones para determinar el hecho.Por su parte, la Universidad de Oxford aseveró que no está en duda la "la seguridad del ensayo clínico" de la vacuna, a pesar de que se ha detenido en dos oportunidades luego de que dos voluntarios presentarán alguna contraindicación.Se conoció que el voluntario tenía 28 años y se estudia si su fallecimiento fue producto de complicaciones derivadas del Covid-19.Cabe destacar que la vacuna de Oxford es una de las dosis que está en fase III para aprobar la seguridad.Según la prensa local, el voluntario era un médico de 28 años que trabajaba en la primera línea de la pandemia y murió por complicaciones de covid-19.Citando fuentes cercanas a los ensayos, el diario brasileño O’Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que el joven médico figuraba en el grupo de control, es decir, recibió placebo en lugar de la vacuna en fase de pruebas.AstraZeneca dijo que, por la cláusula de confidencialidad, no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente “no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso”.Con información de agencias