Departamento de Justicia de EEUU demandó a Google por abuso de "posición dominante"

20-10-20.-El Departamento de Justicia demandó a Google el martes por abusar de su posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores.



La demanda es la medida más significativa del gobierno estadounidense en defensa de la competencia desde el caso contra Microsoft hace más de 20 años. Podría ser el inicio de una serie de medidas antimonopolio del gobierno, dadas las investigaciones en curso tanto en Justicia como en la Comisión Federal de Comercio a Apple, Amazon y Facebook.



“Google es la entrada al internet y un titán de la búsqueda publicitaria”, dijo el vicesecretario de Justicia, Teff Rosen, a la prensa. “Ha mantenido su poder monopólico mediante prácticas de exclusión perjudiciales a la competencia”.



Los casos antimonopolio en la industria tecnológica deben desarrollarse rápidamente, caso contrario “podríamos perder la próxima ola de innovación”, acotó.



Desde hace años, legisladores y defensores del consumidor acusan a Google —cuya empresa matriz Alphabet Inc. tiene un valor de mercado por encima de 1 billón de dólares— de abusar de su posición dominante en las búsquedas online y la publicidad para sofocar la competencia y aumentar sus ganancias. Los detractores dicen que las multas multimillonarias y los cambios obligados a las prácticas de Google impuestos por los reguladores europeos no fueron lo suficientemente graves y que se requieren cambios estructurales para que el gigante tecnológico modifique su conducta.



La justicia no pide cambios en la estructura de Google u otros cambios concretos por ahora, pero no los descarta para más adelante, dijeron funcionarios.



Google respondió inmediatamente por medio de un tuit: “La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa. La gente usa Google porque opta por ello, no porque está obligada o no puede encontrar alternativas”.



La demanda presentada una corte federal en Washington alega que Google abusa de su posición dominante en las búsquedas online para sofocar la competencia y perjudicar a los consumidores. Acusa que Google utiliza miles de millones de dólares recaudados de la publicidad para pagar a fabricantes de teléfonos para asegurarse de ser el buscador por default en los navegadores.



Actas de la corte indican que 11 estados, entre ellos Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, South Carolina y Texas se sumaron al gobierno federal en la demanda.



Pero otros estados se mostraron renuentes. Los secretarios de Justicia de Nueva York, Colorado, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Tennessee y Utah dijeron en un comunicado el lunes que no han concluido sus investigaciones a Google y querrían consolidar su demanda con la de Justicia federal si deciden presentarla. “Es una declaración bipartidista”, dijo Fabien Levy vocero del departamento de Justicia del estado de Nueva York. “Hay cosas que todavía debemos ampliar”.

