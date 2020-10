Anthony Fauci responde ante campaña de Trump que no respeta las medidas de bioseguridad

Anthony Fauci, el epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se mostró preocupado ante los riesgos sanitarios asociados con el regreso del presidente Trump a los actos de campaña en persona, sin guardar las debidas medidas recomendadas por la OMS, ante lo cual Fauci indicó que sigue preocupándole que cualquier tipo de reunión a gran escala provoque más brotes de coronavirus, de acuerdo a una entrevista realizada por Yahoo news.

"Es una situación de riesgo", "La gente me hace esta pregunta y, a menudo… me pone en contra del presidente. Dejemos esto de lado y hablemos de forma genérica. No importa quién seas o dónde estés. Si hay concentraciones que se llenan de personas y prácticamente nadie lleva mascarilla, esa es la combinación perfecta para un brote"."Es un hecho comprobado de salud pública y un hecho científico", continuó Fauci. "Lo sabemos. Vemos que esto pasa una y otra vez. Y no podemos escapar de los hechos". Respondió

Donald Trump, está siendo duramente criticado por no respetar las normas de bioseguridad, tras su presunta recuperación del COVID-19, al estar participando en diferentes actos de su campaña, como en estos últimos días de esta semana: en Sanford, Florida; Las Vegas, Nevada, Johnstown, Pensilvania; y Des Moines, Iowa, donde no guardó el debido distanciamiento social y tanto como él y la mayoría de los asistentes no portaban las mascarillas, a pesar del problemático aumento de casos de coronavirus en EEUU.

Por el contrario, el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, se presenta en actos con poca audiencia en los que se respeta la distancia social. A diferencia de Trump, Biden sí porta mascarilla.

No obstante, Fauci no quiso opinar sobre la decisión de Biden. "Es una trampa", dijo. "No voy a decir eso. Hablo de forma genérica: se deben hacer las cosas de acuerdo con las buenas prácticas de salud públicas indicadas. Eso significa espacio suficiente, un uso generalizado de la mascarilla, evitar situaciones con grandes concentraciones de gente. No importa dónde te encuentres, quién seas o cuál sea tu partido político".

Fauci, epidemiólogo, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU y miembro del equipo de trabajo sobre el coronavirus en la Casa Blanca, ha criticado la campaña de Trump, por sacar unos comentarios fuera de contexto, utilizados en uno de sus anuncios de propaganda política, que hizo sobre la respuesta del gobierno ante la pandemia, donde le hace aparecer como elogiando la respuesta de Trump a la pandemia.

En el anuncio en cuestión aparece un fragmento de una entrevista realizada en marzo a Fauci por la cadena Fox News en la que declara: "No me puedo imaginar… que alguien pueda hacer más".

Aclaró Fauci, "Estábamos hablando sobre todo el equipo de trabajo", y detalló. "Al principio, cuando todo estaba realmente bajo fuego, trabajábamos 24 horas al día, día y noche, y en ese contexto dije que no pensaba que pudiéramos haber hecho más".

"En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político", dijo Fauci en un comunicado proporcionado a Fox News. "Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una declaración más amplia que hice hace meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud pública ". El comercial en cuestión, que se está ejecutando en el estado clave del campo de batalla de Michigan, fue lanzado la semana pasada después de que Trump fuera dado de alta del Hospital Médico Militar Nacional Walter Reed luego de su diagnóstico de coronavirus.

El comentario de Fauci provino de una entrevista que le dio a Fox News en marzo, donde elogió la respuesta del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca a la pandemia. El Dr. Fauci dijo que la respuesta coordinada al video de COVID-19 es 'impresionante' "Nunca hemos tenido una amenaza como esta. La respuesta coordinada ha sido ... Hay una serie de adjetivos para describirla; impresionante, creo que es uno de ellos. Estamos hablando de manos a la obra. , como una de las muchas personas en un equipo, no soy la única ", dijo Fauci durante una entrevista en" Life, Liberty & Levin ".

Agregó: "Desde el principio, incluso reconocimos lo que era, he estado dedicando casi todo el tiempo a esto. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Es un trabajo de todos los días. Así que, no puedo imaginar que bajo ninguna circunstancia alguien pueda estar haciendo más ".

Fauci explicó que el equipo de trabajo ahora se reúne solo una vez a la semana, aunque los médicos del comité se reúnen más veces.

Por su parte la coordinación de campaña de Trump, replicó a Fausi:

"Estas son las propias palabras del Dr. Fauci", dijo Tim Murtaugh, portavoz de la campaña de Trump, en un comunicado a Fox News. "El video es de una entrevista televisiva transmitida a nivel nacional en la que el Dr. Fauci elogiaba el trabajo de la Administración Trump".

También respondió a la afirmación hecha por la senadora Kamala Harris en el debate de vicepresidentes de la semana pasada acerca de que el gobierno sabía de la amenaza que representaba el coronavirus pero que lo "encubrieron".

"Sabían lo que estaba ocurriendo y no te lo explicaron", manifestó Harris en el debate y añadió: "Lo sabían y lo encubrieron".

"No sé qué quería decir con ‘lo sabían’", dijo Fauci. "Estábamos hablando de los riesgos. Ya sabes, en ese momento, al principio de todo, prácticamente no había infectados en Estados Unidos. Dijimos que en ese momento en particular no había mucho más que hacer, pero que debíamos tener cuidado porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No veo que haya ningún encubrimiento".

Anthony Stephen Fauci es un médico neoyorquino de 79 años, con raíces italianas. Egresado de la Universidad Cornell donde se graduó primero de su clase con un Doctorado en Medicina en 1966. Especializado en inmunología, experto en reumatología y uno de los líderes de la lucha contra el VIH en EEUU. Ha sido director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde 1984. Desde enero de 2020, ha sido uno de los principales miembros del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus en la Casa Blanca durante la admnistración de Donad Trump, que se ocupa de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos.

Fauci es reconocido como uno de los principales expertos mundiales en enfermedades infecciosas. Como médico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Fauci ha servido a la salud pública americana en varias capacidades durante más de 50 años, y ha sido asesor de todos los presidentes desde Ronald Reagan. Ha contribuido a la investigación del VIH/SIDA y otras inmunodeficiencias, tanto como científico como jefe del NIAID en los NIH, y de 1983 a 2002 fue uno de los científicos más citados del mundo en las revistas científicas.

Es miembro de la Academia Nacional de CIencias de Estados Unidos y en 2008 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad.

Con información de Fox News, Yahoo y agencias de noticias.