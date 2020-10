Bielorrusia: Nueva jornada de protesta exigiendo la destitución de Lukashenko

Manifestante muestra un cartel con la leyenda "Dejen de violar Bielorrusia", durante una marcha contra Lukashenko, en Minsk, Bielorrusia Credito: AP

18 de Octubre - Decenas de miles de personas marcharon por las calles de la capital de Bielorrusia este domingo, exigiendo la destitución del presidente, quien ganó su sexto mandato en una elección considerada amañada.



Más de 50.000 personas participaron en la manifestación en Minsk, según el centro de derechos humanos Viasna. Los manifestantes portaban pancartas en las que se burlaba del presidente Alexander Lukashenko, que ha gobernado el país durante 26 años, y gritaban “¡Vete!”.



Las protestas comenzaron tras las elecciones del 9 de agosto que le dieron a Lukashenko una victoria con el 80% de los votos. Su principal rival, Sviatlana Tsikhanouskaya, obtuvo el 10%. Ella y sus partidarios se niegan a reconocer los resultados porque consideran que el proceso estuvo amañado.



Las autoridades intentaron sofocar los disturbios con detenciones masivas y la policía dispersó a las multitudes con porras, granadas aturdidoras y cañones de agua. El lunes, el Ministerio del Interior amenazó con usar armas de fuego contra los manifestantes “si era necesario”, diciendo que las manifestaciones “se han organizado y se han vuelto extremadamente radicales”. Sin embargo, las protestas han continuado.



“Esta es la primera marcha desde que las autoridades amenazan con usar armas de fuego. Pero incluso eso no detuvo la protesta, que se transforma en diferentes formas, pero no se apaga”, dijo el líder de Viasna, Ales Bialiatski.



Los manifestantes marcharon el domingo por una de las principales avenidas de Minsk, donde hay fábricas, y gritaban ”¡Huelga!” y ”¡Los trabajadores están con la gente!”.



Las autoridades aislaron el centro de la ciudad con cañones de agua y vehículos blindados, y había decenas de camiones militares circulando por las calles. Varias estaciones de metro estaban cerradas y el internet móvil no funcionaba en el área de la marcha.