Seis expresidentes de America Latina preocupados por postura de la OEA ante elecciones bolivianas

18 de octubre de 2020.- Seis ex presidentes de America Latina expresaron preocupación por la posición de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno a las elecciones previstas para ese domingo en Bolivia.



"Las elecciones presidenciales en Bolivia". "Quienes suscribimos esta declaración expresamos nuestra grave preocupación sobre la posición de la OEA y la actitud asumida por su secretario general ante las próximas elecciones del 18 de octubre en Bolivia", expresa el documento.



Entre los ex presidentes que firmaron el comunicado, están los ex jefes de Estado de Brasil Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016); el ex mandatario de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009) y de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.



Los firmantesdel texto aseguran que la OEA fue uno de los causantes del deterioro de la democracia en Bolivia y expresan que la OEA debería condenar los atropellos del gobierno interino de Bolivia dirigido por Jeanine Áñez.



En cuanto a la Misión de Observación Electoral de la OEA, insisten en la existencia de un "cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de la votación", cosa que "sirvió de base para el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales y la constitución del actual Gobierno de facto en Bolivia".



Expertos y académicos de varios centros de estudios y universidades de Estados Unidos rechazan que la OEA sostenga que "no hubo nada de irregular y que se debió al ingreso tardío de votos de zonas geográficas favorables a Movimiento al Socialismo (MAS)", partido dirigido por Evo Morales.

