(VIDEO) Decenas de miles de personas protestan en Tailandia contra el gobierno y la monarquía

17-10-20.-Decenas de miles de manifestantes prodemocracia desafiaron este sábado (17.10.2020), por tercer día consecutivo, la prohibición de reunirse en la capital tailandesa para reclamar la dimisión del primer ministro y una reforma de la monarquía, antes de dispersarse en calma.Las tensiones del viernes, cuando la policía usó cañones de agua para evacuar a los manifestantes y realizó una serie de detenciones, no disuadieron la protesta estudiantil.Este sábado el movimiento se desplegó en varias zonas fuera del centro de la ciudad, donde era difícil acceder después de que las autoridades cerraran todas las líneas de metro.Miles de personas se reunieron en el norte de Bangkok y corearon consignas contra el primer ministro Prayut Chan O Chan: "¡Prayut, vete al carajo!", levantando tres dedos de la mano, un gesto que se ha convertido en signo de resistencia, sacado de la película "Los juegos del hambre"."Si no protesto, no tendré futuro", dijo Min, de 18 años, que se equipó con un casco y máscara antigás para protegerse si la policía cargaba.Al otro lado del río Chao Phraya, miles de manifestantes corearon "¡Viva el pueblo, abajo la dictadura!", mientras que otros bloquearon la circulación en el sureste de la ciudad, ondeando pancartas: "No pueden matarnos, estamos por todas partes".Panupong "Mike" Jadnok, una de las principales figuras de la protesta, fue detenido, según imágenes retransmitidas en directo por las redes sociales. Está acusado de haber violado la prohibición de reunión.También hubo manifestaciones en otros lugares del país.El movimiento, que sale a la calle desde hace tres meses, reclama la dimisión del primer ministro, Prayut Chan O Cha, llegado al poder por un golpe de Estado en 2014 y legitimado por controvertidas elecciones el año pasado. También osa mencionar la reforma de la poderosa y rica monarquía, un tema tabú en el país hasta hace unos meses.*Con información de AFP y AP