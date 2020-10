(VIDEO) López Obrador: "Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen"

16.10.20 - El exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos, fue detenido ayer en el aeropuerto de Los Ángeles, California, informó en Twitter el canciller Marcelo Ebrard.Dijo que la información se la proporcionó el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y agregó que la cónsul en Los Ángeles le informará en las próximas horas de los cargos que pesan contra el exsecretario durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Reseño Prensa Latina.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la detención en EEUU. del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional, es una muestra del grado de "descomposición del régimen" que prevaleció en el país durante años. Informó el portal de noticias de RT."Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública. Estamos constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando de tiempo atrás", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, 16 de octubre.El exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue arrestado el jueves en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando se disponía a ingresar a territorio estadounidense en el marco de un viaje familiar. La solicitud de arresto provino directamente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por presuntos vínculos con el crimen organizado.En México no hay ninguna investigación abierta"Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales, en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", afirmó López Obrador.El presidente informó de que en las próximas horas se darán a conocer los detalles sobre los cargos por los que se detuvo al general en EE.UU., y aclaró que en México "no existe ninguna investigación" contra el general que "tenga que ver con el narcotráfico".Según explicó en la conferencia, hace 15 días la embajadora de México en EE.UU., Martha Bárcena, le comunicó que había versiones sobre una investigación en el país contra Cienfuegos. La detención tendría que ver con el proceso judicial que se sigue en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna."No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo", concluyó el presidente.Entre los cargos que desempeñó fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional; subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos; así como jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.El gobierno de México no ha informado todavía las posibles causas de la detención de Cienfuegos y tampoco lo ha hecho hasta ahora el de Estados Unidos.