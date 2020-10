Revista Nature: Políticas de Trump aceleran el cambio climático, van contra la naturaleza, el aire y acaban con la vida animal y humana

La famosa revista científica Nature atacó duramente en su editorial a Donald Trump y anunció el miércoles su apoyo a Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca, acusando a Trump de haberse dedicado a "abatir un sistema" destinado a proteger a los ciudadanos.

De acuerdo a Nature, "Ningún otro presidente en la historia reciente trató hasta tal punto de politizar las agencias gubernamentales y purgarlas del trabajo científico. Las acciones de la administración Trump aceleran el cambio climático, arrasan la naturaleza, ensucian el aire y matan la vida salvaje, así como a seres humanos", describió la prestigiosa publicación británica.

La revista Nature lamenta específicamente el anuncio de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

Así como también denuncia las "interferencias" de la administración "en las agencias científicas y sanitarias (...), esenciales para la seguridad de la población" y sobre todo el "desprecio" por los "hechos y la verdad, patente en su desastrosa respuesta a la pandemia del covid-19".

Con una cifra de más de 215.000 muertos en EEUU debido al nuevo coronavirus, "Trump fracasó de forma catastrófica en el momento más importante", afirma la publicación, que rechaza "no hacer nada mientras se demuele a la ciencia".

"Donald Trump se ha convertido en un ícono para aquellos que buscan sembrar odio y división", prosigue.

Según Nature "la confianza de Joe Biden en la verdad, las pruebas, la ciencia y la democracia hace de él la única opción posible en las elecciones estadounidenses", por eso llama a los electores a votar por el candidato demócrata el 3 de noviembre.

Nature ya en el pasado mostró su apoyo a un candidato presidencial en 2012 (por Barack Obama) y 2016 (por Hillary Clinton).

También en septiembre, por primera vez en 175 años de existencia, la publicación científica Scientific American anunció su apoyo a Biden, acusando a Trump de oponerse a la ciencia y de "negar" el cambio climático.

Por otro lado, sin apoyar de manera explícita al demócrata, el New England Journal of Medicine denunció la semana pasada el "fracaso" de los dirigentes estadounidenses en su gestión de la crisis del covid-19: "No debemos apoyarlos y tolerar la muerte de miles de estadounidenses suplementarios permitiéndolos mantenerse en sus cargos".