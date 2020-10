Más de 11 millones de electores en EEUU emiten votos anticipados para elecciones presidenciales

14 de octubre de 2020.- Más de 11 millones de electores norteamericanos emitieron hasta este miércoles sus votos anticipados en persona y por correo en todo el país, para las elecciones presidenciales previstas para noviembre próximo, de acuerdo con datos del Proyecto Electoral de Estados Unidos (USEP), una organización no gubernamental.



Los analistas de esa entidad indican que muchos ciudadanos depositan su sufragio temprano para evitar las multitudes del día de los comicios, por temor a contagiarse con el Covid-19, refiere Prensa Latina.



Los datos recopilados señalan que ya se solicitaron 66 millones 322 mil 813 boletas por correo y algunos estados aún no reportaron sus datos.



En 2016, casi una cuarta parte (33 millones) de todos los votos se emitió mediante papeletas por correspondencia, pero se espera que esa cifra sea mucho mayor en esta elección.



A modo de comparación, para las presidenciales de 2016, hasta el 16 de octubre de ese año, casi 1,4 millones de estadounidenses emitieron sus sufragios con antelación.



En este contexto, según expertos, las cifras actuales no significan necesariamente un descenso del tradicional abstencionismo característico de Estados Unidos, que pudiera evidenciarse con más crudeza el 3 de noviembre.



Aunque las de 2016 se convirtieron en una de las elecciones con mayor asistencia a las urnas, ejerció su derecho al sufragio el 60,1% de los posibles votantes.



En términos porcentuales, las de medio término de 2018 fueron las segundas más concurridas de la historia de este país, después de las de 1914, y ambas tuvieron apenas un 49,3% y un 50,4% de participación, respectivamente.



En los comicios actuales, en Georgia, más de 128 mil personas emitieron sus votos durante el primer día de votación anticipada en persona el lunes, con lo que se rompió el récord anterior de casi 91 mil boletas en 2016, según la oficina del secretario de Estado.



En Florida, casi 1,8 millones de votantes ya enviaron sus sufragios por correo hasta el martes por la mañana y los demócratas llevan la delantera con casi 400 mil papeletas más que los republicanos remitidas por esa vía, reseñan medios locales de prensa.



El aumento en la votación anticipada provocó batallas legales en muchos estados, ya que Donald Trump dijo sin presentar pruebas que las boletas por correspondencia conducen a fraude, una afirmación desestimada por expertos.



Los retrasos del primer día en Georgia se vieron exacerbados por averías, incluido un problema de software en las máquinas de votación y fallas en el equipo utilizado para registrar a los votantes, contratiempos similares a los que ocurrieron en otros territorios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 157 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)