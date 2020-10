Trump dio su primer evento en la Casa Blanca tras contraer el Covid-19: “Me siento muy bien”

Trump apareció luciendo una máscara quirúrgica que luego se retiró Credito: Web

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este sábado 10-O su primera aparición en acto público desde que dio positivo por coronavirus ante un grupo de personas en la Casa Blanca.



"Me siento muy bien", arrancó el gobernante su discurso desde el balcón de la residencia presidencial, mientras los asistentes, en su mayoría jóvenes con camiseta azules y gorras rojas, lo aplaudían y coreaban "cuatro años más".



Trump, que apareció luciendo una máscara quirúrgica que luego se retiró y con el puño en blanco, encabezó un evento que bautizó La ley y el orden.



En su intervención, de poco más de quince minutos, aseguró que el encuentro fue convocado en "apoyo a los increíbles hombres y mujeres de las fuerzas del orden", pero que también lo dedicó a la comunidad afroamericana e hispana.



"Quiero agradecerles a todos por sus oraciones", afirmó el mandatario, de cuya condición no se ha informado este sábado.



El de hoy fue el primer evento de esta naturaleza desde que el mandatario diera positivo de Covid-19 el viernes de la semana pasada. Desde entonces, pasó tres días hospitalizado en el centro médico militar Walter Reed y el tiempo restante en su residencia de la Casa Blanca.



"Estamos empezando muy en grande con nuestros mitines", agregó emocionado, y declaró que no puede permitir que Estados Unidos "se convierta en socialista".



Aunque el presidente asegura encontrarse bien y estar recuperado ya de la enfermedad, los médicos no tienen claro que Trump ya no sea contagioso.



Trump atribuye su mejora al cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron, que prometió distribuir gratuitamente a todos los ciudadanos estadounidenses. Poco después de esa declaración, la compañía aplicó para conseguir una autorización de emergencia de ese tratamiento a base de anticuerpos policlonales.



*Con información de Efe y Agencias