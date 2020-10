Poetisa estadounidense Lousie Glück obtiene el Premio Nobel de Literatura

Luise Glück Credito: Getty Images

Luise Glück, al recibir del entonces presidente de EEUU Barack Obama la Medalla Nacional de las Humanidades en 2015 en la Casa Blanca Credito: AP

08-10-20.-La poeta estadounidense Louise Glück, de 77 años, ganó el Premio Nobel de Literatura, anunció este jueves la Academia Sueca, un galardón que corona su obra, que comenzó en los años 60. La Academia Sueca dio a conocer la concesión del premio este jueves en una sala con aforo limitado debido a la pandemia de coronavirus, pero de forma retransmitida en streaming a través de internet. El viernes se dará a conocer el Premio Nobel de la Paz y, el lunes, el de Economía.



La estadunidense fue seleccionada por delante de otros favoritos como la francesa Maryse Condé, la rusa Liudmila Ulítskaya, la canadiense Margaret Atwood o el japonés Haruki Murakami. También a la estadounidensecaribeña Jamaica Kincaid, el keniano Ngugi wa Thiong'o, la poetisa canadiense Anne Carson, el húngaro Peter Nadas o el francés Michel Houellebecq, entre otros grandes nombres de las letras que se barajaban para recibir el premio.



Glück fue premiada por su "por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual", dijeron desde la institución al dar a conocer el premio. La infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra.



Nacida en 1943 en Nueva York, vive en Cambridge, Massachusetts y es profesora de inglés en la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut). Las obras de Glück, que ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía, se caracterizan por un esfuerzo por la claridad, según destacó la Academia Sueca. "En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo", agregó la institución sobre Glück.



De su primer nacimiento al Nobel, pasando por el descenso a los infiernos

Su primera obre fue "Firstborn" (1968) y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Pulitzer (1993) y el Nacional del Libro (2014). Con libros como "El triunfo de Aquiles" (1985) o "Ararat" (1990) Glück ha encontrado una amplia audiencia dentro y fuera de Estados Unidos.



"Averno" (2006) es, en opinión de la Academia Sueca, "una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte". "Otro logro espectacular es la última colección de Louise Glück, 'Faithful and Virtuous Night' (2014)", añade la institución sobre la obra de la galardonada.



Dos años después de la polaca Olga Tokarczuk, Louise Glück se convierte así en la 16ª mujer galardonada con el premio, en una edición de los Nobel muy femenina. Con tres laureadas en las categorías científicas del Nobel, esta temporada podría batir el récord de mujeres premiadas (cinco en 2009), pues todavía quedan dos galardones por otorgar, el de la Paz, el viernes, y el de Economía, el lunes.



Tras una serie de escándalos o polémicas que empañaron en los últimos años el premio literario más famoso del mundo, la elección de este año de la Academia Sueca era especialmente imprevisible, según los críticos. El año pasado, el premio 2019 fue otorgado al escritor austriaco Peter Handke, cuyas atrevidas posiciones a favor de Milosevic generaron una gran polémica, que se añadió al escándalo sexual que desgarró a la institución hace tres años y que hizo que la atribución del premio de 2018 fuera postergada un año.



En el palmarés por país, 30 autores anglófonos han sido galardonados, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los países con más premiados. Francia, cuenta con 15, entre ellos Camus, (1957) y Sartre, el único escritor que lo rechazó en 1964. Sin embargo, países como Brasil no han obtenido todavía ningún galardón, y China uno, Mo Yan, en 2012 e India otro, con Rabindranath Tagore en 1913.



La edición de 2020 no tendrá ceremonia de entrega de premios por primera vez desde 1944, debido a la pandemia de coronavirus, que mantiene sumida a Europa en una segunda ola menos mortífera que la primera, hace seis meses, pero con casos en aumento. Louise Glück fue, no obstante, directamente invitada a la ceremonia que se celebrará el año que viene.



*Con información de DW, afp, efe y nobelprize.org