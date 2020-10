(VIDEO) Argentina: Después de 17 años de autogestión el emblemático Hotel Bauen trabajadores dejan el histórico edificio

07.10.20 - Después de 17 años de autogestión, los y las trabajadores del Hotel Bauen abandonarán el edificio de Callao 360. Para poder cubrir las deudas con los proveedores, están rematando camas, muebles, colchones, cortinas y heladeras. Aunque el establecimiento permanece abierto, buscarán un nuevo proyecto para la cooperativa.El traslado del Hotel viene de la mano de una serie de obstáculos que el Gobierno de la Ciudad les impuso históricamente. Además de las constantes clausuras irregulares, Horacio Rodríguez Larreta en ningún momento tuvo en consideración contratarlos para recibir a pacientes con coronavirus.“Nadie nos puede decir que no hemos peleado; pero los conflictos que tienen al Estado como un actor importante y no se resuelven en el momento en que deben resolverse, finalmente terminan mal”, dijo Federico Tonarelli, referente de la cooperativa, a Página 12.“Tomamos la decisión por una serie de factores, de los que la pandemia fue el último golpe. Trabajamos con los tres rubros más afectados: el turismo, la gastronomía y los espectáculos. En el mundo turístico se piensa que tiene que pasar todavía un año más para la recomposición. Sin vacuna, sin apertura real, con rebrotes en Europa, sin migración interna ni turismo interno… Hay una conjunción de factores que tienen que ver con los servicios que nosotros brindamos que es tremenda para nosotros”, explicó Tonarelli.Desde el Espacio Cooperativo publicaron una carta a modo de despedida en Tiempo Argentino: “Desde el 2003, cuando nos hicimos cargo del hotel, atravesamos varios intentos de desalojo. Sufrimos múltiples clausuras y presiones de todo tipo”.Agregaron también que vivieron una gran decepción “cuando el expresidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación aprobada por ambas cámaras luego de años de militancia junto a una larga lista de organismos de DDHH, movimientos sociales, empresas recuperadas, partidos políticos, organizaciones sindicales, multisectoriales, cooperativas, mutuales, diputados y senadores nacionales”. Desde ese momento la cooperativa sufrió la sistemática clausura del espacio por parte del Gobierno de la Ciudad, bajo el pretexto de que “el lugar no estaba en condiciones y existía riesgo”.“Esta experiencia de 17 años está en su mejor momento: confiamos en la sensibilidad del gobierno y en su ayuda para seguir con el proyecto que expresamos. La resistencia al neoliberalismo de miles de trabajadoras y trabajadores junto a organizaciones sociales como la nuestra, merece el acompañamiento necesario para su consolidación definitiva en esta etapa”, destacaron.Finalmente, concluyeron la carta con un emotivo mensaje: “Ya lo afirmó el inmortal Aníbal Troilo: ‘Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Cuándo?…si siempre estoy llegando’. Nos vamos pero ya estamos llegando. Gracias por tanta ayuda, solidaridad y amor en estos 17 años”.