(VIDEO) Luego de tres días de hospitalización Trump abandona el hospital y regresa a la Casa Blanca

05.10.20 - El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue dado de alta este lunes del hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar positivo por coronavirus.El mandatario salió del hospital con una mascarilla puesta y se dirigió a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento contra el covid-19.Posteriormente, Trump grabó un video en el cual agradeció al personal médico de Walter Reed e instó a los estadounidenses a "salir ahí fuera" y no tener miedo al coronavirus. "Una cosa es segura: no dejen que [el covid-19] les domine. No le tengan miedo. Van a vencerlo", declaró el inquilino de la Casa Blanca."Volveremos al trabajo, estaremos al frente. [...] Nadie que sea un líder se negaría a hacer lo que hice yo. Sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero está bien. Ahora estoy mejor, tal vez soy inmune, no lo sé. Pero no dejen que domine sus vidas. Salgan, tengan cuidado", agregó Trump.Previamente este lunes, el equipo médico de Trump informó que el inquilino de la Casa Blanca ha cumplido o excedido todos los criterios hospitalarios estándar para ser dado de alta y, aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa.El propio mandatario aseguró este lunes que se siente "mejor que hace 20 años". "¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo al covid-19. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes", escribió Trump en su cuenta de Twitter.El estado de salud de TrumpEl equipo médico del presidente reveló el pasado domingo que Trump sufrió dos episodios de disminución de los niveles de oxígeno en sangre, que posteriormente pasaron a situarse al 98%. Los médicos precisaron que el presidente fue tratado con una segunda dosis del medicamento experimental remdesivir junto con dexametasona esteroide, después de experimentar una segunda caída en los niveles de oxígeno. Se cree que tuvo fiebre alta el viernes, pero su temperatura se ha estabilizado.El jefe de Estado también fue tratado con un cóctel de anticuerpos experimentales, y estimulantes de la inmunidad, como la vitamina D y el zinc. Su médicos sostienen que no ha experimentado efectos secundarios a los fármacos y que sus funciones hepáticas y renales son "normales".Este lunes, el equipo médico de Trump ha asegurado que el mandatario no tiene quejas sobre el sistema respiratorio ni muestra síntomas neurológicos. El doctor Sean Conley evitó contestar a la pregunta si Trump sufrió neumonía o no. Ha afirmado que se hicieron unas pruebas pero que no puede hablar del tema.Los médicos también han precisado que el presidente recibirá su quinta dosis del medicamento experimental remdesivir el martes en la residencia oficial.La primera dama, Melania Trump, que también dio positivo, se encuentra aislada en la Casa Blanca. Si bien no está claro cómo la pareja presidencial contrajo el virus, la noticia trascendió horas después de que se conociera que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, también había dado positivo.Principal epidemiólogo de EEUU advierte que Trump podría sufrir una recaídaEl principal experto de EEUU en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, opina que el presidente Donald Trump podría sufrir una recaída en los próximos días. Reseñó SputniknewsEn una entrevista con la CNN, Fauci reconoció que Trump, dado de alta el lunes, "tiene buen aspecto"."El problema es que todavía es una fase bastante temprana de la enfermedad", agregó.Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU, recordó que "a veces, cuando pasan entre cinco y ocho días, puede haber una recaída".