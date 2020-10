EE UU: Entrevista con Ashley Smith. Militante y escritor socialista

03 de octubre de 2020.- En el programa semanal de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart le realizó una entrevista a Ashley Smith, militante y escritor socialista de los EE UU. A continuación reproducimos esta interesante conversación.

Alejandro Bodart: La situación política de EEUU muestra elementos de radicalización y polarización, con la inmensa rebelión anti-racista como protagonista central, pero también acciones de grupos de extrema derecha. ¿Podrías describir brevemente tu opinión sobre la situación social y política de EEUU en general, y la dinámica de estos elementos en particular?

Ashley Smith: Sí, creo que Estados Unidos es probablemente una de las sociedades más polarizadas políticamente del mundo capitalista avanzado. Y ese es un fenómeno de largo plazo que se ha intensificado dramáticamente por la crisis que comenzó en 2008. Y luego con la recesión que se precipitó, cuya llegada era muy clara para finales del año pasado. La pandemia ha intensificado dramáticamente esa recesión. Así que ahora estamos en medio de una pandemia catastrófica, doscientas mil personas han muerto. El desempleo se disparó hasta alrededor del 15%. Ahora ha vuelto a alrededor del 8%. La gente muere en el trabajo. Están muriendo en hogares de ancianos y están muriendo, en particular, en las comunidades Negras y de color. Así que ya había una profunda polarización política en el país. Hacia la izquierda expresada en torno al dramático crecimiento del DSA a una organización ahora de alrededor de 70.000 personas y hacia la derecha con la elección de Donald Trump. Y luego, el crecimiento de las fuerzas fascistas y de extrema derecha que están alrededor de la derecha de Trump, son un núcleo duro dentro de esa amplia derecha de Trump. Así que la pandemia y la recesión lo han intensificado.

Y creo que el asesinato de George Floyd en Minneapolis realmente desencadenó un intenso período de lucha y profundizó la polarización. Así que hemos tenido básicamente todo un verano de protestas antirracistas lideradas por la comunidad Negra, pero de carácter muy multirracial, que han atravesado todo el país desde los grandes centros urbanos, hasta casi todos los pueblos y ciudades, incluso en los abrumadoramente blancos. Y eso muestra un cambio realmente dramático hacia la izquierda en la conciencia y la militancia de millones de personas. Entonces se estima que tanto como 26 millones de personas se han manifestado en la ola de protestas que hemos visto.

Ahora, dicho esto, en este momento estamos en un reflujo de esa ola de protestas. Se ha calmado un poco. Pero el vergonzoso fallo sobre el asesinato de Breonna Taylor ha provocado otra ronda de lucha. Y creo que eso va a ser característico de la situación porque la policía seguirá matando a personas Negras y de color. Y el sistema de injusticia no hará justicia a las víctimas de esos asesinatos. Y así veremos rondas y rondas de nuevas luchas.

Esa lucha ha producido una contraofensiva contra ese levantamiento antirracista multiracial, liderada por Trump desde la Casa Blanca, y luego bajada a los Departamentos de Policía. Así que, básicamente, Trump ha diseñado toda su campaña de reelección en torno a un racismo de "ley y orden", describiendo las protestas como terroristas, como dirigidas por antifa, como socialistas. Usando todos los trucos del manual para tratar de demonizarla y retratar a los Negros como personas fuera de control y peligrosas amenazas para la sociedad. Así que está involucrado en el peor tipo de política racista de ley y orden. Peor de lo que hemos visto, realmente, en generaciones. No sé si hay un precedente vivo, hay que remontarse a los años sesenta y principios de los setenta, del tipo de racismo al descubierto que hemos visto con Donald Trump. Y la policía ha tomado eso como una luz verde para aplicar más brutalidad en las calles del país. Y eso ha provocado la creciente movilización de fuerzas de extrema derecha y fuerzas fascistas que están armadas y se presentan en manifestaciones antirracistas de manera amenazante e intimidante.

Entonces creo que tenemos una profunda polarización política en el país que no terminará sin importar cual sean los resultados de estas próximas elecciones. Este es un patrón profundo que es particularmente severo en Estados Unidos, pero no es exclusivo de Estados Unidos. Y es un fenómeno internacional, ya sea en los países capitalistas avanzados, o en el mundo en desarrollo. Tenemos la polarización política como fenómeno global enraizado en la crisis del sistema y la crisis del neoliberalismo. Y la búsqueda de alternativas que puedan ir en dirección de izquierda y en dirección de derecha. Y la contienda que se perfila, internacionalmente y en Estados Unidos, es cual ala política de esa polarización va a poder dar una solución a la mayoría, en la lucha, en la política electoral y en las reformas sociales y el cambio sistémico. Y esa es la batalla que dará forma a todo el próximo periodo de la política global.

Alejandro Bodart: En este escenario, con Trump alentando a los grupos racistas y de extrema derecha, hay sectores de la izquierda que llaman a votar a Biden y algunos caracterizan a Trump como fascista. Recientemente escribiste un artículo debatiendo con estas visiones, ¿podrías desarrollar tu opinión al respecto?

Ashley Smith: Si. Bueno, creo que la clave es entender que esta elección está dando forma a toda la discusión política en los Estados Unidos. En las figuras políticas "mainstream", en la izquierda socialista, en los movimientos sociales. Esta es una sociedad extremadamente politizada en este momento. Creo que lo más politizada que he visto en toda mi vida como activista consciente. Y la gente está inmersa en un intenso debate sobre cómo abordar el surgimiento de una derecha que no había existido de esta manera, en mucho, mucho tiempo.

Creo que la clave para entender los debates de la izquierda es caracterizar correctamente a Trump. Creo que es equivocado llamar fascista a Trump. Creo que es una caracterización errónea de él y su proyecto político. Es una figura política de una derecha de conservadora a autoritaria, que no amenaza a la democracia burguesa, no amenaza con suspender las normas de la democracia burguesa. Ciertamente está empujando los límites de la democracia burguesa, de la democracia formal, cuestionando los resultados de las elecciones y haciendo todo tipo de cosas por el estilo. Pero creo que el argumento de que es fascista es equivocado. No amenaza con un golpe para imponer una dictadura y suspender el derecho a elecciones, la libertad de reunión, la libertad de prensa, lo que sea. Hay partidarios de él que defienden ese tipo de posiciones. Pero creo que es importante hacer una distinción entre Trump y esas personas. Trump es un político de la derecha del Partido Republicano, esa es la mejor manera de entenderlo.

Ahora, los liberales y sectores de la izquierda argumentan que podemos detener este fenómeno del crecimiento de Trump, el trumpismo, la extrema derecha y el fascismo, votando a Joe Biden y al Partido Demócrata. Y creo que esa es una posición profundamente equivocada por varias razones. Primero, tenemos que definir a Biden y al Partido Demócrata con precisión. Este es un partido capitalista. Es un partido imperialista. Y está comprometido con la restauración del neoliberalismo y la posición de poder de Estados Unidos en el mundo ante el daño causado por la administración Trump. Entonces, en un sentido genuino, esta no es una alternativa en el sentido de deshacer algunos de los problemas profundos del sistema para la gran mayoría de las personas. Es un partido capitalista que puede ser un mal menor en comparación con Trump, pero sigue siendo un mal, y sigue estando en contra de los intereses de la gran mayoría de la clase trabajadora y los oprimidos del país. Entonces creo que hay que entender a Biden y a los Demócratas con precisión, porque vivimos en un país, en Estados Unidos, donde no tenemos un Partido de los Trabajadores o un Partido Laborista, un Partido Socialdemócrata. Tenemos dos partidos capitalistas. Un partido capitalista de derecha, y otro partido capitalista liberal y neoliberal, el Partido Demócrata. Así que tenemos una elección horrible este año.

Creo que pensar que la elección de Biden y los Demócratas detendrá el ascenso y la mayor intensidad de Trump, el trumpismo y la extrema derecha, es un error. En primer lugar, elegir a Biden restaurará el proyecto político que es la raíz del ascenso del trumpismo desde un comienzo. Porque si piensas en lo que decía antes, las raíces del desarrollo de la extrema derecha tienen que ver con la crisis del capitalismo estadounidense. Y, en particular, de su régimen neoliberal de acumulación durante las últimas décadas. Ataques al estado de bienestar social, desmantelamiento de sindicatos, recortes en las prestaciones sociales, ataques a los derechos de los oprimidos en el país. Eso es lo que representa Joe Biden. Entonces, si es elegido, restaurará un proyecto político que es la raíz de la crisis para la gran mayoría y que ha detonado la polarización política que tenemos en este país. Entonces, de muchas maneras, lograr que él y los demócratas regresen al poder restaura el problema que genera la polarización, tanto a la izquierda como a la derecha, de nuestra sociedad. Así que no creo que detenga al trumpismo que Biden sea elegido. En todo caso, creo que veremos un mayor desarrollo de la derecha más radical en oposición a un gobierno de Biden, con una facción cada vez más militarizada y organizada sobre el terreno en los próximos años en todo el país. Entonces, la extrema derecha está aquí para quedarse y no será erradicada por estas elecciones.

El segundo problema para la izquierda, el movimiento obrero y los movimientos sociales que respaldan a Biden es la trampa clásica del mal menor. Es decir, al esforzarse por lograr que el segundo partido capitalista más entusiasta de la sociedad estadounidense sea electo, el movimiento obrero y los movimientos sociales subordinan sus luchas, sus demandas políticas y su independencia a un partido que no les gusta, a un partido que no apoya sus demandas y se opone a sus movimientos. Solo piensen en el levantamiento de Black Lives Matter que hemos presenciado. Las demandas de ese movimiento, que en su forma más clara, son el desfinanciamiento, el desmantelamiento y eventual abolición de la policía. Joe Biden y el Partido Demócrata se oponen absolutamente a esas demandas. Entonces este movimiento social es solo un ejemplo. Para todos los movimientos sociales, el movimiento obrero, apoyar a Biden significa suspender nuestras demandas y nuestra lucha por esas demandas con la esperanza de que Biden esté dispuesto a responder a nuestras demandas cuando esté en el poder, cuando él y los Demócratas estén en el poder. Y no hay evidencia de que ese sea el caso. Y el mayor peligro en los movimientos sociales y el movimiento obrero al hacer eso es que le daremos a Biden una luna de miel, la única oposición a Biden será la de la extrema derecha, que será como el Tea Party que vimos en oposición a Obama, más radical, más militante y militarizado. Y si ese es el caso, ya conocemos las inclinaciones de Joe Biden. Cuando se enfrenta a la oposición de la derecha, en lugar de luchar contra ella, llega a un acuerdo. Entonces, el peligro es que estaremos en una situación en la que si Biden gana, la izquierda, los movimientos sociales y el movimiento laboral le darán oxígeno, si no luna de miel y la derecha será la única oposición. Y Biden está predispuesto a cerrar un trato con el Partido Republicano en el Senado y el Congreso para defenderse de los ataques de la derecha en las calles. En lugar de promover nuestros intereses, nuestras demandas y nuestro poder los compromete de manera fundamental.

Entonces pienso que, por último, y este es el gran problema de todo este movimiento, es que acepta el encuadre electoral del problema. Acepta que es un problema electoral, que el trumpismo es el resultado de las elecciones de 2016 y puede resolverse en las elecciones de 2020. Lo cual es un análisis erróneo, como señalé en la pregunta anterior, y lo que acabo de decir. Esta es una polarización política profundamente arraigada, y solo puede resolverse mediante la lucha de masas, mediante la lucha de clases, huelgas, manifestaciones, movimientos de protesta como el levantamiento Black Lives Matter, que pueden ganar y hacer avanzar nuestras demandas y brindar una solución creíble que pueda convencer a sectores de la clase trabajadora que por desesperación y desesperanza han votado por Trump, por disgusto con el Partido Demócrata. Entonces la batalla no se resolverá en la arena electoral, se resolverá en las calles a través de la lucha, y eso significa que los movimientos y la izquierda tienen que tener independencia política de ambos partidos capitalistas, y lo más importante, del Partido Demócrata. Entonces podrá trazar un curso de lucha independiente por las demandas que debemos cumplir para la reforma y el cambio sistémico para arrancar las raíces del trumpismo en nuestra sociedad.

Alejandro Bodart: Falta muy poco para las elecciones, y hay todo tipo de análisis en torno a qué puede suceder. Hay quienes hablan de que Trump dará un golpe de Estado, o que, como ha dicho Chomsky, habrá una guerra civil. ¿Qué escenarios ves para las elecciones y los próximos meses y cuál debería ser la política de la izquierda socialista?

Ashley Smith: Creo que una de las cosas de la sociedad estadounidense es que es absolutamente impredecible. Así que no quiero que me hagan pensar que tengo una bola de cristal en esta situación. Por ejemplo, nadie esperaba que el video del asesinato de George Floyd desencadenara el mayor movimiento de protesta social en la historia de Estados Unidos con decenas de millones de personas en las calles de todo el país. De modo que hay muchas contingencias en un período político muy volátil e inestable.

Pero mirando las elecciones, como las vemos en este momento, Biden está claramente por delante en las encuestas nacionales. Dependiendo de la encuesta, entre seis y 10 puntos porcentuales por delante en las encuestas de opinión nacionales. En las encuestas estatales, y eso es lo más importante que la gente entienda, en Estados Unidos no tenemos una democracia, la persona que obtiene más votos no necesariamente gana las elecciones. Es quien gana más votos en el Colegio Electoral, que es una proporción entre los diferentes Estados del país. Tenemos un sistema electoral antidemocrático en Estados Unidos. Entonces tienes que mirar las encuestas estatales. En las encuestas estatales, Biden todavía está por delante y tiene un camino hacia la victoria que se ve fácilmente, y le está yendo mucho mejor que a Clinton en 2016, en las encuestas previas a las elecciones, y le está yendo tan bien, sino mejor que Obama en el 2012 en la elección contra Romney. Así que tiene un camino claro hacia la victoria en las elecciones.

Si tuviera que predecir, pensaría que Biden es el vencedor más probable. Creo que la administración Trump lo sabe. Saben que tienen una mano débil en el país en este momento. Están atrás ​​en las encuestas, tanto a nivel nacional, como en los Estados, incluso en los Estados tradicionalmente dominados por los republicanos. Así que están en una posición muy débil. Y creo que todo el Partido Republicano lo sabe. Creo que eso explica en parte la prisa por conseguir la nominación de esta nueva jueza para la Corte Suprema, porque lo ven como una forma de asegurar un conjunto de posiciones políticas que son apoyadas por minorías en el país ahora mismo.

Así que Trump está en una posición débil, electoralmente, pero también está en una posición débil en términos de las estructuras del Estado y la economía de los EE. UU. La mayor parte del capital nunca apoyó a Trump. Usan la administración de Trump para conseguir lo que quieren, que son recortes de impuestos y desregulación. Pero no les gusta su proteccionismo, su alienación de aliados estratégicos en Europa y en muchos otros lugares del mundo. No les gusta la estrategia de política exterior del America First, de unilateralismo, que Trump ha defendido. Entonces, yo diría que la mayor parte del capital, incluido Wall Street, tiende a apoyar a Biden en este momento. Incluso los republicanos centristas, que no ocupan cargos, también se están uniendo a Biden. Y luego, si nos fijamos en el corazón del Estado estadounidense, el ejército estadounidense, en su cuerpo, en su cuerpo de oficiales, se opone a Trump y apoya a Biden, el Departamento de Estado se opone a Trump y apoya a Biden, el FBI, la CIA apoyan a Biden y se oponen a Trump. Ese es el núcleo del Estado de EE. UU. que está detrás de Biden y preferiría ver a Biden llegar al poder y restaurar el neoliberalismo como de costumbre, y restaurar la dominación imperial de EE. UU. en el Mundo, que se ha visto tan comprometida tanto por Trump como por la pandemia y la recesión. Y ahí es hacia dónde se dirige la mayor parte del establishment en este momento.

Por eso creo que la idea de que Trump esté organizando un golpe es solo una mala interpretación de la situación. Lo que está haciendo Trump es construir una coartada por si pierde las elecciones. Afirmará que le han robado y que en un juego limpio, habría ganado. Así que está construyendo una coartada. Y también está usando eso para alimentar su base de derecha dura para que salgan a votar por él en las elecciones. Entonces está usando esta retórica de no respetar los resultados de las elecciones como una herramienta para la política electoral. Y la otra cosa que está haciendo es presionando al establishment del Partido Republicano, para que desafíe el registro de votantes, desafíe el voto por correo, y participe en la supresión de votantes. Pero esto es lo que el Partido Republicano ha estado haciendo durante décadas. De hecho, esto no es nuevo. Lo nuevo es la defensa abierta y los tweets de Trump. Eso es un fenómeno nuevo. Pero así es como el Partido Republicano se ha mantenido viable electoralmente durante décadas. Es un partido minoritario que se basa en el racismo y el voto de las zonas rurales del país. Y en los distritos controlados, que son distritos manipulados que dan la oportunidad de ganar a los republicanos. En cualquier tipo de elección democrática justa, el Partido Republicano perdería. Y todos lo saben y han estado planeando retener su posición de poder luchando contra la democracia durante mucho tiempo. Así que este es el comportamiento estándar del Partido Republicano.

Dicho esto, no quiero minimizar cómo Trump está intensificando dramáticamente la retórica y alimentando a la extrema derecha en torno a esta cuestión, no hay duda de que habrá vigilantes de la derecha que aparecerán en los lugares de votación, no hay duda que vamos a ver más manifestaciones de extrema derecha en torno a las elecciones. Y en el caso de una derrota de Trump, veremos, como dije antes, una formación al estilo Tea Party con Trump probablemente a la cabeza y con facciones militarizadas dentro. Así que creo que es una situación muy peligrosa en la que estamos.

Así que creo que hay tres escenarios que son muy probables en las elecciones. El primer escenario, que creo que es probable, es una victoria de Biden tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral. El segundo escenario, que creo es posible, es que Biden gane el voto popular pero pierda por un estrecho margen en el Colegio Electoral debido a la supresión de votantes y la impugnación del voto por correo. Y el tercer escenario, que creo que es una posibilidad, es que veamos una repetición de la elección de George Bush contra Al Gore del 2000, en la que toda la elección dependió de los resultados de la votación de Florida y fue impugnada legalmente, y estuvo sin resolverse durante un mes hasta que los demócratas tiraron la toalla y permitieron que George Bush, que no ganó las elecciones, ocupara el cargo presidencial. Entonces esa es una situación posible, no solo en un estado, sino en varios estados a través de cuestionamientos legales a los votos por correo. Entonces creo que esos son los tres escenarios posibles.

En esta situación, creo que las tareas de la izquierda son muy claras. Tenemos que estar agitando por manifestaciones en defensa de los derechos democráticos en nuestro país.

En primer lugar, deberíamos protestar por la nominación de Amy Coney Barrett, quien es una de las juezas mas de extrema derecha del país. Y su confirmación ante la Corte Suprema sería una amenaza para la el derecho a la atención médica, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, el aborto, los derechos antirracistas, cualquier cantidad de cosas que son muy importantes para nuestro lado, para la clase trabajadora y las personas oprimidas. Por lo tanto, deberíamos movilizar a la gente para protestar por eso y organizar reuniones para prepararnos para la protección del derecho al voto en noviembre, y protestas en caso de que suceda un robo a las elecciones por parte de Trump a través de los mecanismos que he descrito: la supresión de votantes, la impugnación del voto por correo o logrando que la elección se defina a través de una Corte Suprema manipulada con Barrett ya confirmada en la Corte Suprema. Creo que debemos hacer agitación en torno a eso. Y en el caso de que Biden gane, esto ya pone en marcha un proyecto de colaboración entre todos los diferentes elementos de la izquierda que se han dividido por la cuestión de la elección, una unidad en torno a protestar por las demandas que todos apoyamos. Entonces, creo que es importante que lo hagamos para forjar la mayor unidad posible por la defensa de los derechos democráticos básicos en el país, en medio de un debate altamente polarizado en la izquierda sobre las elecciones. Y muchos de nosotros estamos tratando de hacer eso, aunque es una situación muy desafiante organizarlo, por la presión de subordinar todo a hacer campaña y abogar por qué la gente vote por Biden, hace que sea un desafío organizar el tipo de protestas callejeras que creo que son esenciales ahora mismo.

Alejandro Bodart: Para cerrar, corriéndonos un poco de tema, aunque está relacionado, vos sos integrante del Colectivo Tempest, recientemente formado, que propone crear un espacio para las ideas y debates del socialismo revolucionario. ¿Podrías contarnos de qué se trata este proyecto?

Ashley Smith: Sí, bueno, creo que si miras a la izquierda de EE. UU., en muchos sentidos, es el mejor de los tiempos y también el peor de los tiempos. Es una especie de momento dickensiano, dialéctico, cuando lo piensas. Porque por un lado, tenemos el crecimiento de una organización socialista a gran escala, no a una escala masiva, ahora tenemos 70.000 miembros en el DSA, del que soy miembro y creo que eso es un gran avance en la política de izquierda en los Estados Unidos. Para toda una generación, Bernie Sanders se ha convertido en una figura icónica y una representación de las demandas de reforma social, y una idea de una alternativa a los horrores capitalistas que vivimos en Estados Unidos, y la idea de que el socialismo es una solución real para esta catástrofe en nuestra sociedad. Así que tenemos un crecimiento de la política socialista y la conciencia socialista de una manera que es de enorme importancia. Y creo que el DSA, pero no solo DSA, muchas otras organizaciones socialistas, han crecido en este contexto. Otras organizaciones socialistas han entrado en crisis en medio de esta situación. Y creo que tenemos toda una dinámica de renovación, recomposición y revitalización del socialismo y una reflexión profunda sobre cómo avanzamos en la situación en la que estamos.

Yo soy parte del Colectivo Tempest, en el nos juntamos personas que estuvimos en distintas organizaciones, en la ISO que votó disolverse, en Solidaridad, personas de izquierda independientes, de nuevos radicales que son miembros de DSA, o miembros del movimiento obrero y parte de la radicalización socialista más amplia que están tratando de llegar, de enfrentarse a un debate estratégico dentro del DSA, y en la izquierda en general, que se ha orientado principalmente durante los últimos cinco años a la estrategia de la vía electoral al socialismo. Es decir, especialmente Bernie Sanders, y toda una idea de que si pudiéramos ganar más cargos electorales para socialistas, podríamos comenzar a cambiar el equilibrio de la política en el país y ayudar a cambiar la relación de fuerza entre las clases. Así que creo que hay una especie de concepción, no exclusiva pero sí predominantemente electoralista, de cómo vamos a llegar al socialismo. Es decir, mediante el uso de la boleta electoral del Partido Demócrata, se construye gradualmente un bloque de figuras socialistas electas y, finalmente, se lanza un partido predominantemente electoralista, de tipo socialdemócrata en el país.

Creo que hemos visto a través de Sanders el callejón sin salida de ese proyecto, de esa orientación estratégica, la estrategia de intentar utilizar al Partido Demócrata para hacer avanzar la lucha del socialismo independiente. Porque el Partido Demócrata simplemente bloqueará, cuando sea significativo, el desafío socialista dentro de sus filas. Conservará su condición de partido capitalista. Sus patrocinadores, su burocracia y sus funcionarios electos, los políticos, nos bloquearán en cada giro decisivo. Dicho esto, hay muchos socialistas electos en el país que tienen solo un sentido menor de ser responsables ante el DSA y los movimientos sociales y el movimiento laboral. Entonces creo que lo que Tempest está tratando de hacer es crear un espacio para que los socialistas revolucionarios entendidos en sentido amplio, no desde una tradición en particular, se unan en torno a una política del socialismo desde abajo donde se pone el acento en las luchas desde abajo, de los trabajadores, movimientos sociales, las demandas de los oprimidos, que vamos a ganarlos en gran parte a través de huelgas, protestas callejeras, y que lo que tenemos que hacer es agitar por un proyecto electoral independiente conectado a eso. Por lo tanto, alejar a la gente de la idea de tratar de ganar al Partido Demócrata para el socialismo o de la política socialdemócrata, o de intentar avanzar en ese proyecto de socialismo utilizando al Partido Demócrata como vehículo electoral.

Entonces, se trata de argumentar que tenemos que construir la lucha de los trabajadores y los oprimidos y construir un proyecto electoral independiente conectado a ella. Y eventualmente, y francamente, tan pronto como sea posible, comenzar a lanzar discusiones sobre cómo vamos a formar un nuevo Partido Socialista en los Estados Unidos que tenga múltiples tendencias. Y creo que lo más importante, dada la experiencia de los partidos amplios en todo el mundo, es tener un polo de atracción revolucionario consciente y coherente dentro de él. Por eso creo que es un momento muy emocionante. Es un momento muy urgente. Y creo que hay muchos, muchos debates en la izquierda sobre esto. Y creo que una de las cosas más importantes es no encasillar a la gente en sus posiciones actuales, sino aceptar que será un proceso fluido de recomposición de la izquierda socialista en los próximos años. Donde es un proyecto urgente que construyamos una alternativa política y activista coherente frente a la derecha. Y esa será el encuadre de la batalla para el próximo periodo. Qué tan eficaz puede ser la izquierda para organizarse sobre una política socialista clara, contra la derecha que se va a radicalizar cada vez más, la extrema derecha con componentes fascistas. Bienvenidos a la polarización en Estados Unidos.