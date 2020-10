Japón: "El asesino de Twitter" admitió haber matado a 9 personas con tendencias suicidas

Japón quedó conmocionado con el arresto del japonés Shiraishi Takahiro, mejor conocido como el "asesino de Twitter", un asesino serial que se ha declarado culpable de asesinar y desmembrar en 2017 a nueve personas a las que hubo contactado a través de esta red social.Acusado de guardar los cuerpos despedazados de sus víctimas en neveras portatiles, no refutó los nueve cargos de asesinato a los que se enfrenta, afirmando que son "todos correctos", precisó la cadena pública de televisión japonesa NHKEl joven acusado, de 29 años, admitió ante la corte que las acusaciones eran "correctas", no obstante sus abogado defensores apelaron para que le dieran una sentencia reducida, alegando que los crímenes fueron cometidos con la aprobación de las víctimas, quienes eran potenciales suicidas, aseguran que las personas fallecidas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, habían expresado pensamientos suicidas en Internet y habían acordado ser asesinadas. En este sentido, argumentaron que los cargos contra su cliente deberían figurar como "homicidio con consentimiento".Por otro lado, la defensa mantuvo que Shiraishi no podía ser considerado responsable de forma penal pues en ese entonces estaba muy débil mentalmente. Sin embargo Shiraishi desmintió esta versión. “Había marcas en la parte posterior de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento y lo hice para que no se resistieran”, declaró en una entrevista con el periódico Mainichi Shimbun.Por lo tanto, las autoridades llevaron a cabo cinco pruebas psiquiátricas y en 2018 los fiscales concluyeron que sí podía ser juzgado.El 31 de octubre de 2017, día de Halloween, la policía descubrió en la vivienda de Takahiro Shiraishi nueve cuerpos desmembrados, encontraron no menos de 240 trozos de huesos escondidos en neveras portatiles y cajas de herramientas, rociados con arena para gatos para intentar cubrirlos.El sospechoso atrajo a sus víctimas de entre 15 y 26 años con tendencias suicidas a través de Twitter, aconsejándolos de que podía ayudarlos con sus proyectos o incluso morir con ellos.Tras la desaparición de una joven, su hermano logró conectarse a su cuenta de Twitter y detectó el nombre del usuario con mensajes sospechosos, que llevaron a los investigadores a detener al acusado.De acuerdo a las investigaciones, Shiraishi también agredió sexualmente a las víctimas femeninas y robó sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo.El tribunal prepara un total de 24 audiencias que se llevarán a cabo durante 77 días y finalizarán con el dictamen del fallo judicial el 15 de diciembre.Si es encontrado culpable del asesinato, Takahiro Shiraishi se enfrentará a la pena de muerte, que en Japon se castiga con el ahorcamiento.