Portugal: Embajador estadounidense en Lisboa recibe críticas del gobierno por exigirle escoger entre EEUU y China

El presidente y el canciller de la nación europea le recordaron al diplomático norteamericano que el destino de Portugal se decide por "los representantes elegidos por los portugueses" y "de acuerdo con los intereses nacionales".

30.09.20 - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha criticado las palabras del embajador estadounidense en Lisboa, George Glass, quien indicó que la república europea "tiene que escoger" entre el aliado EE.UU. y el socio económico China en cuestiones como 5G.



"Es una cuestión de principio obvia que, en Portugal, quienes deciden su destino son los representantes elegidos por los portugueses —y solo ellos— en respeto de la Constitución y el derecho que ampara, como el derecho internacional", indicó el mandatario portugués, citado por medios locales.



La semana pasada, el periódico portugués Expresso publicó una entrevista con Glass titulada 'EE.UU. presiona al Gobierno', en la que el diplomático norteamericano describió el país como un "campo de batalla" entre Washington y Pekín, amenazando con consecuencias si Portugal recurre a las tecnologías del gigante chino Huawei.



Las declaraciones del embajador también recibieron una respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, quien recordó a Washington que en Portugal las decisiones las toman "las autoridades portuguesas competentes", de acuerdo con los intereses nacionales de Portugal" y en coordinación con la Unión Europea.



Anteriormente, los tres gigantes de las telecomunicaciones que dominan el mercado de telefonía móvil de Portugal, NOS, Altice y Vodafone, ya habían manifestado que no van a utilizar la tecnología de Huawei en sus redes 5G, a pesar de que el Gobierno del país no prohíbe a la empresa china suministrar su infraestructura.



Huawei es objeto de una constante presión por parte del Gobierno estadounidense, que acusa a la empresa china de espionaje, algo que la compañía rechaza. Por su parte, China señala que aquellos países que consideran establecer el 5G en su territorio no deberían ceder a la presión externa.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/368271-embajador-eeuu-recibe-criticas-portugal)