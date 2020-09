Vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 dio buena impresión en médicos de EEUU

Vacuna rusa contra el Covid-19

29 de septiembre de 2020.- Los científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú en Rusia han realizado la primera sesión informativa en línea sobre las principales etapas del desarrollo de la vacuna Sputnik V para colegas estadounidenses. Un centenar de especialistas del Centro Médico Maimónides de Nueva York participaron en el debate, informó en un comunicado de prensa del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).



"Más de 100 médicos y profesionales de la salud del Centro Médico Maimónides, una de las instituciones médicas más respetadas de EE.UU., que ha estado a la vanguardia de la lucha contra la pandemia de coronavirus desde marzo de 2020, mostraron gran interés por la vacuna rusa Sputnik V durante la primera sesión informativa en línea de este tipo por parte de científicos rusos del Centro de Investigación Gamaleya", reza el mensaje del RDIF, citado por TASS.



El 9 de septiembre comenzó la tercera fase de los ensayos clínicos del fármaco con la participación de 40.000 personas. Sputnik V, la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y fue registrada el pasado 11 de agosto en pleno cumplimiento de las normas internacionales.



Resultados de los ensayos clínicos



Entre otros datos, los expertos rusos contaron a sus colegas estadounidenses sobre los resultados de los ensayos clínicos, así como del progreso de los ensayos clínicos posteriores al registro, que se están llevando a cabo actualmente.



El jefe del departamento de cardiología del Centro Médico Maimónides, profesor Jacob Shani, señaló que los datos presentados por la parte rusa "causaron una gran impresión" en los especialistas de la institución neoyorquina.



"Leímos la publicación en The Lancet y también fue muy impresionante. La vacuna funcionó bien en los ensayos clínicos de Fase I y II, incluidos anticuerpos e inmunidad celular, y los efectos secundarios fueron mínimos. Todo esto suena muy alentador", destacó Shani.



El médico indicó que los especialistas estadounidenses ya saben que la vacuna rusa "causa la formación de anticuerpos y es segura", pero ahora deben "confirmar que sí protege contra la infección por coronavirus".



"Yo personalmente pregunté si alguno de los voluntarios vacunados se enfermó y la respuesta fue que no. Me gustaría mucho conocer los resultados de la vacunación de grupos más numerosos", concluyó el experto.