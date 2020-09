Reino Unido: Una mujer atropella un hombre, se da a la fuga y no se da cuenta que el arrollado era su suegro

Una mujer del Reino Unido que se dio a la fuga después de atropellar a un hombre de la tercera edad, casualemente la víctima resultó ser el suegro de la conductora, informaron medios locales. La mujer fue condenada a 18 meses de prosión por no detenerse y dar atención a la persona atropellada.

Este evento fue capturado por cámaras de circuito cerrado. En las grabaciones se puede observar el vehículo de Fatheha Begum Abedin arrollar a un hombre que cruza una calle por el paso peatonal y seguir luego del impacto, sin detenerse a ofrecer ningún tipo de ayuda.

La conductora, Fatheha Begum Abedin, al ser interrogada por la Policía local, aseguró no saber nada sobre el accidente, pero después cambió su versión y argumentó que había perdido el conocimiento a causa de un ataque de asma, motivo por el cual no recordaba el acontecimiento. Luego afirmó que los daños en su vehículo habían sido causados por ladrones que entraron en el coche para robar su teléfono.

Finalmente argumentó que los daños en su vehículo fueron el resultado de un atraco y que los ladrones habían dañado su carro para entrar en él y robar su teléfono celular y que no tenía nada que ver con en el video en el que se ve que alguien atropella a alguien.

Luego durante la audiencia, efectuada el miércoles 16 de septiembre ante un tribunal de Leicester, el fiscal Joey Kwong señaló que la mujer, de 29 años, había eliminado 32 mensajes de texto que la inculpaban y que había mandado a reparar el parabrisas de su vehículo antes de que las autoridades pudieran examinarlo.

El juez Robert Brown, recordó en la sentencia, a la acusada, que había arrollado a su suegro porque se encontraba ocupada con su celular, descuido que ocasionó que su suegro pasara 11 días en el hospital mientras se recuperaba de las lesiones, entre estas una fractura de la pelvis.

"Para mí es evidente que usted no solo sabía que había estado involucrada en una colisión de tránsito, sino que hizo todo lo posible para encubrir su participación", indicó el juez. "No se detuvo. No se ofreció a ayudar. Otras personas que pasaban se detuvieron para ayudar. Siguió adelante", añadió el juez.

La conductora fue sentenciada a dos penas consecutivas de seis meses, además de doce meses por los cargos de "conducción peligrosa y entorpecimiento de la justicia", respectivamente. Por otro lado, le será retenida su licencia y no podrá conducir por un periodo de dos años y nueve meses.

www.facebook.com/1570814850/videos/10217024983528034/?extid=CFegaqvPK44lW9Fq

Con información de RT.