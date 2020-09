Otra voluntaria de vacuna contra el covid-19 de Astrazeneca también desarrolla mielitis transversa

La empresa farmacéutica Astrazeneca que elabora una vacuna contra el covid junto a la Universidad de Oxford, informó sobre los últimos detalles de la tercera fase de los ensayos clínico de su vacuna contra el covid-19, luego de haber recibido múltiples críticas por el caso de dos voluntarios que han desarrollado "síntomas neurológicos" sin que hasta ahora se conozcan las causas.

Dos voluntarias que recibieron las dosis experimentales de la vacuna presentaron síntomas inesperados e hizo que la empresa detuviera las pruebas en dos ocasiones, la segunda a principios de septiembre.

La empresa, con sede en Cambridge, presentó un informe en donde señaló que "una revisión independiente" "se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, y que dadas estas circunstancias, no habían pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna".

En este sentido en países como Reino Unido, Brasil, la India y Sudáfrica han retomado las pruebas, mientras en Estados Unidos aún las mantienen en pausa, de acuerdo al The New York Times que además afirma que esta vacuna experimental ya ha sido administrada a 18.000 personas en todo el mundo, aproximadamente. El medio no informó en que países se había logrado administrar sin efectos secundarios la vacuna de Astrazeneca.

La farmacéutica no ha aportado muchos detalles sobre las reacciones adversas de la vacuna. Lo que se conoce hasta ahora es que la primera participante desarrolló una inflamación de la médula espinal conocida como mielitis transversa tras recibir una dosis de la vacuna. La empresa informó sobre este caso en el mes de julio.

Según Astrazeneca, la mujer padecía una esclerosis múltiple que no le había sido diagnosticada con anterioridad y que no tenía ninguna relación con la vacuna. Por lo que los ensayos fueron reanudados.

Luego la segunda participante también enfermó después de que le administraran una segunda dosis de la vacuna, lo que obligó a la empresa a detener de nuevo los ensayos el pasado 6 de septiembre. AstraZeneca informó que su diagnóstico no había sido confirmado, sin embargo, una fuente anónima familiarizada con la situación aseguró al NYT que la enfermedad había sido la misma del primer caso, identificada como mielitis transversa.

Especialistas indican que la recación, aunque rara, es grave, por lo que la detección de dos casos entre miles de participantes parece mostrar "un patrón peligroso", opina Mark Slifka, experto en vacunas de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon (EE.UU.). De acuerdo a esto, si se llegara a confirmar un tercer caso sería motivo suficiente para detener la administración de las vacunas de AstraZeneca por completo, añadió.

El profesor de la Universidad de Pensilvania, doctor Paul Offit, quien es miembro del comité asesor de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU., opina que no está claro, cómo la empresa o el Gobierno del Reino Unido ha determinado que el segundo caso no estaba relacionado con la vacuna.

De acuerdo a Offit, en EE.UU. la mielitis transversa se diagnostica solo en uno de cada 236.000 pacientes al año, mientras que las pruebas realizadas en el Reino Unido involucraron a solo unos 8.000 participantes.

Por otro lado, AtraZeneca ha sido duramente criticada por no informar públicamente y de forma inmediata sobre el trastorno neurológico desarrollado por las voluntarias después de recibir la vacuna experimental.

Peter Jay Hotez virólogo del Baylor College of Medicine en Houston (EE.UU.) señaló que la situación es "horrible e inaceptable". Así mismo, consideró que los reguladores del Reino Unido no han proporcionado una justificación suficiente para reanudar las pruebas de la vacuna.

Con información de RT y NYT.