Colombianos marchan este 21 septiembre para exigir cumplimiento del Acuerdo de Paz

21 de septiembre de 2020.- Sindicalistas, políticos, estudiantes, campesinos, exguerrilleros y representantes de los más diversos sectores de la sociedad de colombiana se movilizarán este 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, en todo el país, para exigir al gobierno cumplir con el Acuerdo de La Habana y poner fin a la violencia en el país.



El cese de las masacres, que suman unas 60 en el año, el fin de los asesinatos contra líderes sociales, exguerrilleros en proceso de reincorporación, indígenas, mujeres y personas LGTBI y contra la brutalidad policial son algunas de las peticiones de los colombianos.



Gustavo Petro, senador por Colombia Humana, invitó a una manifestación tranquila en plena pandemia del Covid-19, “mientras más gente salgan a la marcha, más se garantizará la No violencia”, aseveró e hizo un llamado a su militancia del movimiento político para unirse de manera pacífica en todo el país.



Los organizadores de la iniciativa invitaron a iluminar las calles y a hacer cinco minutos de silencio en paz, con la distancia social, uso del tapabocas y gel antibacterial para evitar el contagio del nuevo coronavirus, reseña Prensa Latina.



En tanto, la Coordinadora Política y Social Marcha Patriótica llamó a las autoridades a dejar al pueblo expresarse en esta manifestación y exigió garantías para evitar sucesos contra la población como maltratos, acoso, abuso, violación a mujeres, entre otras peticiones.

“Por el derecho a la vida y contra la impunidad, resistencia popular y movilización social”, exhortó la organización.



Pidió que los uniformados no porten armas durante la movilización y señaló que todo personal adscrito a la Policía Nacional de Colombia presente en la movilización debe encontrarse plenamente identificado.



La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz en 1981. Dos décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General decidió por unanimidad designarlo como Día de no violencia y alto el fuego.



