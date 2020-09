Lula da Silva: Pueblo de Brasil no quiere una guerra por petróleo

El expresidente de Brasil, Lula Da Silva Credito: Web

20 de septiembre de 2020.- Lula da Silva rechazó la visita del secretario de Estado de EE.UU. a Brasil, ya que formaba parte de la campaña de la Administración de Trump contra Venezuela.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, durante su visita a Brasil aseguró el viernes que su país seguiría ejerciendo presiones económicas sobre Venezuela, incluso con medidas que obstaculizasen los recursos financieros que tanto necesita.



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) no tardó en reaccionar y el sábado criticó al Gobierno de Jair Bolsonaro por haberle dado un escenario a Pompeo para hacer “declaraciones belicistas irrazonables” contra el Ejecutivo venezolano.



“El pueblo brasileño no quiere una guerra estadounidense por el petróleo en América del Sur, especialmente de nuestro territorio. Queremos la paz y la cooperación con nuestros vecinos. Se acabó la era del club”, indicó Lula en Twitter.



Asimismo, celebró la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien repudió el viaje del titular norteamericano a Brasil por no coincidir con la buena práctica de la diplomacia internacional y la tradición de la política externa del país suramericano.