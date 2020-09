Trump afirma que aprobó el acuerdo entre Oracle y TikTok

Logo de Tik Tok en la ciudad de Jinan, en el este de China Credito: Reuters

20 de septiembre de 2020.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que aprobó un acuerdo que permitirá que TikTok continúe operando en el país norteamericano, después de amenazar con prohibir la aplicación china en agosto.



Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario ha aseverado que dio el visto bueno a la oferta de Oracle Corp. para las operaciones estadounidenses de TikTok, un acuerdo forzado por las órdenes del mandatario el mes pasado, que declaraban que la popular aplicación para compartir videos era una amenaza para la seguridad nacional.



"He dado mi bendición al acuerdo. Aprobé el acuerdo en concepto", ha asegurado Trump.



Ahora, el Gobierno chino ahora debe firmar la transacción para que siga adelante. Trump señaló que la nueva compañía, que se llamaría TikTok Global, tendría su sede en Texas, contrataría hasta 25.000 personas y contribuiría con 5.000 millones de dólares para el presupuesto de educación de EE.UU.



Por su parte, TikTok ha confirmado la noticia, detallando que, en el marco del acuerdo, Oracle será un proveedor de tecnología y Walmart un socio comercial. Además, TikTok ha agregado que Walmart y Oracle pueden adquirir una participación "acumulativa" del 20 % en la empresa.



Oracle en vez de Microsoft



La semana pasada, varios medios estadounidenses informaron que ByteDance, la compañía china propietaria de TikTok, había rechazado la oferta de compra que le hizo Microsoft y había optado por asociarse con Oracle para seguir operando en el país norteamericano.



Este miércoles Trump expresó la incomodidad con cualquier acuerdo que deje a ByteDance con una participación mayoritaria en las operaciones de la empresa en EE.UU.



Este lunes, TikTok y Oracle anunciaron que ByteDance había enviado una propuesta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante el fin de semana. Los informes a lo largo de la semana indicaron que las negociaciones se estancaron en los detalles precisos del acuerdo, incluidas las participaciones de Oracle y ByteDance, y el control de los algoritmos de recomendación que usa TikTok para promover el material en particular.



Trump contra TikTok



El pasado 6 de agosto, Trump firmó una orden prohibitoria contra TikTok y ByteDance, argumentando que la plataforma de videos cortos podía facilitar a las autoridades chinas el acceso a los datos personales de sus usuarios estadounidenses.



El mandatario fijó el 20 de septiembre como fecha límite para que la prohibición de TikTok se haga efectiva en el país, a no ser que fuera adquirida por una compañía estadounidense. Una semana más tarde, pospuso esta fecha hasta el 12 de noviembre.