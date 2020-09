Senador de FARC reconoce reclutamiento de menores por antigua guerrilla colombiana

El exjefe de las FARC y actual senador Julián Gallo Credito: Web

19-09-20.-El exguerrillero y actual senador por el partido de izquierda FARC Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', reconoció durante una audiencia pública que el antiguo grupo rebelde reclutó menores de edad.



"El promedio general de la guerrilla no debería estar por encima de los 25 años. Había mucha juventud, entre 15, 17, 21 años", dijo Gallo ante magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia transicional) en la primera audiencia pública que se hace en el Caso 007, sobre 'Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano'.



"Se daba instrucción para incidir en todas los sectores y organizaciones sociales, pero no se daba orientación para reclutar a menores de 15 años, sí en incidir en las mujeres, sindicatos, jóvenes por medio de las estructuras del partido clandestino", dijo Gallo en relación a la edad promedio de reclutamiento de integrantes de las FARC, pese a que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años en Colombia.



El actual senador, quien forma parte de un grupo de 37 exguerrilleros de FARC citados a comparecer ante la JEP por casos de reclutamiento de menores, señaló que esto nunca fue considerado un delito en esa antigua organización.

"A veces se les podía decir [a los menores]: 'Véngase que nosotros le podemos hacer una ayuda a su familia', pero era una excepción, no había una disposición que autorizaba a los comandantes a permitir un ingreso a las FARC a cambio de intereses económicos", señaló.



Gallo, quien fue uno de los comandantes del Bloque Oriental de las FARC, señaló que la versión que entregó no se enmarca en una audiencia de reconocimiento, si no de aporte a la verdad, luego de que el pasado 3 de septiembre también compareció sobre el mismo caso, pero de manera privada.



Durante la versión voluntaria ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que tomó alrededor de tres horas, Gallo también indicó que "posiblemente" las antiguas FARC también buscaban reclutar a menores en los colegios, pero que en el caso de Bogotá su enfoque fue por los universitarios.



"Posiblemente sí hubo acaparamiento en los colegios, pero en el caso de Bogotá nuestro enfoque siempre fue universitario, eso es evidente en la propia composición del frente Antonio Nariño (que operaba en la capital del país), una buena parte de ese frente salieron de las universidades Distrital, Pedagógica y Nacional. También de localidades como Ciudad Bolívar y Usme (en Bogotá)", dijo.

La JEP cuenta con más de 8.000 casos registrados de reclutamiento de menores por parte de la antigua guerrilla de las FARC, los cuales se reportaron en su mayoría entre 1997 y 2000.



El caso 007 no solo investiga el reclutamiento de menores, sino también otras prácticas asociadas, como el abuso, la violación y abortos forzados.



Está dividido en dos subcasos: uno relacionado con las violaciones cometidas por las FARC y el otro que determinará la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.

