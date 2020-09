(VIDEO) Caen miles de pájaros muertos del cielo en Nuevo México, EEUU

18-09-20.-Expertos en vida silvestre de Nuevo México, en Estados Unidos, informaron este miércoles que detectaron aves en la región que están cayendo muertas en números alarmantes, potencialmente en "cientos de miles". El fenómeno ocurre desde hace unos días."Parece ser un número sin precedentes y muy grande", indicó Martha Desmond, profesora del departamento de peces, vida silvestre y ecología de conservación de la Universidad Estatal de Nuevo México, a KOB, afiliada de NBC en Albuquerque.“Es horrible, Yo mismo recogí más de una docena cerca de mi casa. Personalmente, me parece dramático ver cuán extendido está esto. Con tantas especies diferentes muriendo, es una tragedia nacional”, dijo Desmond.Los residentes de Nuevo México denunciaron haber encontrado aves muertas en senderos, campos de tiro de misiles y otros lugares.En un video publicado por Las Cruces Sun News, el periodista Austin Fisher mostró a un grupo de pájaros muertos que descubrió durante una caminata el 13 de septiembre en el norte del estado, en el condado de Rio Arriba, según informa la agencia de noticias ANSA.Desmond explicó que los biólogos examinaron casi 300 cadáveres de aves que se encontraron cerca del condado de Doña Ana, pero también han visto innumerables informes, fotografías y videos del fenómeno en todo el estado, así como en partes de Colorado y Texas.La extinción ha afectado a una amplia variedad de especies de aves, aunque parece afectar únicamente a las aves migratorias, a saber, golondrinas, papamoscas y currucas. Las especies nativas, como el correcaminos o el carbonero de enebro, parecen no verse afectadas.unto con numerosos informes de aves muertas, muchos residentes en Nuevo México han notado que las aves actúan de manera extraña, exhibiendo comportamientos inusuales como no comer, volar bajo, moverse lentamente o estar tan letárgicos que son golpeados por vehículos.Los especialistas apuntan primero a los incendios forestales de California como principal generador de estas misteriosas muertes. Pero las causas no están claras aún para ellos. Creen que el calor ambiental provocado por las llamas habría hecho que las aves se embarcaran en su migración otoñal antes de lo normal. Y que eso también haya secado sus fuentes de agua y alimentos. Algunos también especulan que las aves podrían haber inhalado humo y sufrido daño pulmonar.Para ayudar a profundizar en este misterio, el Southwest Avian Mortality Project está pidiendo a la gente que informe sobre cualquier ave muerta a través de su aplicación o el sitio web de iNaturalist, donde hasta este miércoles ya había 404 reportes de habitantes de esas zonas.