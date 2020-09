(VIDEO) Barbados ya no quiere a la reina Isabel II como jefa de Estado

Barbados ha anunciado su intención de que la reina Isabel II deje de ser su jefa de Estado en noviembre del año que viene, una decisión que pretende dejar atrás cualquier huella de su pasado colonial.La gobernadora general de la isla caribeña, Sandra Mason, anunció esa decisión durante el conocido como Discurso del Trono.“Ha llegado el momento de dejar completamente atrás nuestro pasado colonial”, dijo Mason, que habló en nombre de la primera ministra, Mia Mottley.Más de medio siglo después de lograr la independencia de Reino Unido, “los habitantes de Barbados quieren un jefe de Estado de Barbados”, agregó. “Esta es la máxima declaración de confianza en quiénes somos y en lo que somos capaces de lograr”.Mason dijo que “Barbados dará el siguiente paso lógico hacia la soberanía total y se convertirá en una república” cuando la isla cumpla el 55 aniversario de su independencia, que se celebrará el 30 de noviembre de 2021.Preguntado sobre esta decisión, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo: “Este es un asunto del gobierno y el pueblo de Barbados”.La reina Isabel es jefa de Estado del Reino Unido y otros 15 países (Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Salomón y Tuvalu) que estuvieron bajo mando de Reino Unido.Muchos barbadenses han pedido en el pasado que se le retirara a la reina Isabel el cargo de jefa de Estado debido a sus persistentes asociaciones imperialistas, y varios de los líderes de la isla han abogado por convertirse en una república.Algunos celebraron la medida en redes sociales, con mensajes apuntando a que la reina no era necesaria, pues la cantante más famosa de la isla, Rihanna, ya era más que suficiente.“De todas formas, Barbados ya tiene una Reina y su nombre es @rihanna”, escribió Simon Naitram, un profesor en la Universidad de West Indies en la isla.“Pequeña Inglaterra”Barbados, que tiene una población de casi 300.000 habitantes, estuvo bajo control británico desde 1625 hasta su independencia en 1966 y recibe el apodo de “Pequeña Inglaterra” por su apego a las costumbres británicas.Este destino turístico popular del Caribe sufre las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que ha sido devastadora para el sector al interrumpir los viajes en cruceros durante meses.La reina de Inglaterra, Isabel II, es la jefa de Estado de Barbados, pero la isla quiere ser una repúblicaLa reina de Inglaterra, Isabel II, es la jefa de Estado de Barbados, pero la isla quiere ser una república© POOL/AFP/Archivos John StillwellLa decisión sobre el futuro modelo de la isla llega en un momento de revisión del papel histórico del Imperio británico, que es parte de una reflexión global sobre el racismo y el colonialismo, a raíz de las protestas multitudinarias celebradas en Estados Unidos en los últimos meses.Una comisión designada por el gobierno concluyó en 1998 que Barbados debería convertirse en una república con un presidente no ejecutivo como jefe de Estado para reemplazar a la reina.“Habiendo alcanzado la independencia hace más de medio siglo, nuestro país no puede tener dudas sobre su capacidad de autogobierno”, dijo Mason.A pesar de ser la jefa del Estado, la reina Isabel apenas viaja a Barbados y las funciones ceremoniales de la realeza son asumidas por la gobernadora general.Varios países han retirado a la reina como jefa de Estado y han seguido formando parte de la Commonwealth, integrada por 54 estados. Mauricio fue el último en hacerlo en 1992.Durante el reinado de Isabel II, se han celebrado ocho referendos para convertirse en república, de los cuales se aprobaron tres: Ghana (1960), Sudáfrica (1960) y Gambia (1970).