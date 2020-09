Francia: sindicatos realizan protesta nacional contra políticas de Macron

Protestas en el Arco del Triunfo, Paris, realizada en 2018 Credito: archivo

17 de septiembre de 2020.- Sindicatos en Francia realizan este jueves una jornada nacional de movilizaciones contra las políticas del gobierno, protesta convocada bajo el llamado a construir un mundo mejor.



Encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), los sindicatos acuden a la capital, París, y a otras ciudades importantes como Marsella, Lyon, Toulouse, Niza, Nantes y Estrasburgo para convocar manifestaciones con interrupciones y pedir ajustes en el transporte público, mientras el Ejecutivo asegura que no hay razón para salir a las calles, refiere Prensa Latina.



Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió un plan para avanzar hacia una etapa post-Covid-19 marcada por la justicia social, pero sus acciones no concuerda con lo declarado.



La CGT, uno de los dos sindicatos más grandes de Francia, acusa al Mandatario de lanzar un programa favorable a las empresas y no a los trabajadores, en alusión a la iniciativa por 100 mil millones de euros presentada hace unas semanas por el primer ministro, Jean Castex.



“Pasemos del malestar a la movilización”, afirmó la CGT, a la que acompañan organizaciones como la Federación Sindical Unitaria (FSU) y los Solidarios.



Entre las situaciones que más rechazo causan está el cierre de miles de puestos de trabajo por compañías que recibieron multimillonarios rescates financieros de parte del gobierno, como Air France y Renault.



