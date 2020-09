Irak: atacan con explosivos vehículos de embajada británica

Credito: Web

15 de septiembre de 2020.- Varios vehículos pertenecientes a la embajada británica en Bagdad, capital iraquí, han sido atacados con “artefactos explosivos improvisados”.



De acuerdo con la información divulgada por la agencia británica de noticias Reuters, la representación diplomática del Reino Unido en Bagdad ha anunciado, este martes, que se produjo un ataque con artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) contra varios de sus vehículos, además de indicar que en el incidente no se registraron víctimas mortales y ningún grupo armado se ha atribuido la autoría de la ofensiva por el momento.



El Reino Unido es una de las más de 60 naciones de la llamada coalición liderada por EE.UU. que mantienen una presencia militar en Irak desde 2014, so pretexto de combatir al grupo terrorista Daesh.



La misma jornada, pero horas antes, dos convoyes de vehículos blindados de EE.UU. han sido blanco de una serie de bombas colocadas en dos vías del país árabe. Conforme a fuentes locales, los camiones estadounidenses que integraban dichos convoyes, que trasportaban equipo militar y logístico de la coalición estadounidense, quedaron totalmente destruidos, mientras que otros informes han aseverado que no han sufrido daños.