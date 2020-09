Chile: Piñera genera polémica con propuesta constitucional

14.09.20 - Una propuesta del presidente Sebastián Piñera sobre la redacción de una nueva Constitución para Chile, genera hoy controversias y críticas de la oposición que la califica de 'más de lo mismo'.



La víspera trascendió en medios de prensa que durante la última semana el mandatario circuló entre sus ministros un texto de tres páginas que recoge diez puntos que a su juicio son 'esenciales' para la redacción de una Constitución democrática para todos los chilenos.



Al parecer, tras recoger criterios de expertos cercanos a la Presidencia, Piñera planteó esta suerte de decálogo, ampliando algunos temas que ya había apuntado cuando se refirió al posible contenido de la carta magna al anunciar en diciembre de 2019 la convocatoria al plebiscito.



Al igual que entonces, el texto de ahora no pasó desapercibido en medios políticos, y Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical señaló que 'es un simple resumen de la Constitución actual, es decir está por el Rechazo'.



Opino que Piñera 'quisiera que se mantuviera la Constitución actual, pero como sabe que eso no ocurrirá trata de promover sus contenidos y pasarlos de contrabando a la nueva Constitución', pero advirtió que los contenidos los definirá la ciudadanía a través de una Convención Constitucional 100 por ciento electa.



Alvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, señaló que 'es hora de escuchar a la ciudadanía, y no a los mandatarios. De eso se trata el proceso constituyente, escuchar al pueblo', y abundó que el presidente sigue sin entender el movimiento social y 'presenta más de lo mismo cuando Chile exige cambios profundos'.



Por su parte, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, expresó que 'más que un listado de generalidades, necesitamos saber si el Presidente y su sector van a dejar de obstaculizar los cambios que nuestro país necesita'.



Puntualizó que 'la ciudadanía abrió este proceso y va a ser el pueblo y no el presidente o los mismos de siempre quienes terminen con los abusos y fijen contenidos de la nueva Constitución'.



A juicio de la oposición, el mandatario en su propuesta se queda corto en los derechos sociales, en el control de los recursos naturales, en considerar el agua un bien público garantizado para todos los ciudadanos, entre otros muchos aspectos.



En tanto desde el gobierno, el ministro portavoz, Jaime Bellolio, admitió que en los partidos del oficialismo existen discrepancias sobre aprobar o no una nueva constitución en el plebiscito del 25 de octubre, pero coinciden en los puntos presentados por el Presidente.

