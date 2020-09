Al romper distanciamiento físico la OMS pide NO saludar con el codo

14.09.20 - El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha querido recordar este pasado domingo 13 de septiembre a través de un retuit a una periodista, la recomendación que realizó el pasado mes de marzo de evitar saludarse con el codo porque no permite guardar la distancia de seguridad. Al no guardar esa distancia mínima entre las personas, el riesgo de contagio por coronavirus crece de forma sustancial.



«Al saludar a la gente, es mejor evitar chocar el codo porque te pones a menos de un metro de distancia de la otra persona. A mí me gusta poner la mano en el corazón para saludar a la gente estos días», rezaba el mensaje de Tedros Adhanom Ghebreyesus en su cuenta de 'Twitter' el pasado 7 de marzo de 2020.



"Lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel", reza el tuit publicado por la economista, del que se ha hecho eco el propio director de la OMS.



Con información de agencias.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 420 veces.