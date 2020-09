(Videos) Protestas en Colombia por el asesinato de Ordóñez deja 10 fallecidos y centenares de heridos

11 de septiembre de 2020.- El asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos funcionarios policiales que le aplicaron repetidas descargas eléctricas con una pistola táser en el barrio Villa Luz de Bogotá ha sido el detonante de protestas en varias ciudades de Colombia.

Las manifestaciones contra la brutalidad policial se realizaron en varias ciudades, siendo las más combativas Bogotá, Medellín y Barranquilla. La respuesta ha sido una dura represión que ya cuenta en solo una noche con 10 personas fallecidas y más de 400 heridos. De acuerdo a las informaciones de diversos medios de comunicación, siete muertes ocurrieron en Bogotá y tres en Soacha (municipio de Cundinamarca).

Mientras se lleva adelante un ataque a la población civil que protesta, el presidente colombiano, Iván Duque, llamando a "la calma, la serenidad y a que haya confianza en las instituciones para que, con celeridad, las autoridades esclarezcan los hechos". "No caigamos en la desesperanza ni la rabia; tampoco en quienes quieren capitalizar políticamente estas circunstancias", pidió el presidente.

Sobre el asesinato de Javier Ordóñez

Una vez más las medidas represivan en el marco de la pandemia han dejado al descubierto la brutalidad de los cuerpos represivos. El asesinato de Ordóñez ocurrió el martes en la noche. El abogado fue detenido por la Policía por presuntamente incumplir con las restricciones de la cuarentena. En un video difundido por uno de los testigos, se observa cómo dos oficiales inmovilizan a Ordóñez en el suelo y le aplican repetidas descargas eléctricas, pese a que el hombre suplica que se detengan.

Juan David Uribe, amigo de Ordóñez, les dice en la grabación a los uniformados: "les está diciendo que por favor. Los estamos grabando". Sin embargo, los policías continúan aplicando descargas eléctricas y detuvieron a la victima y otro amigo. Ordóñez estaba brutalmente golpeado.

Tras la violenta detención, Ordóñez fue llevado a un hospital, donde poco después le informaron a su familia que había fallecido.

Las protestas

Las manifestaciones para rechazar la muerte de Javier Ordóñez se convirtieron en un enfrentamiento que dejó un lamentable saldo de 11 personas muertas y cientos de heridos entre policías y manifestantes. 66 de los civiles heridos tienen lesiones por arma de fuego incluso hay eridos de gravedad en unidades de cuidados intensivos. Las protestas empezaron por uncaso de abuso policial y terminaron en atentados a civiles.

Las víctimas

En las ruedas de prensa que López hizo por los hospitales de Bogotá, fueron reportadas siete personas fallecidas por arma de fuego:

Andrés Felipe Rodríguez, 23 años

Murió en el Hospital Simón Bolívar por un disparo en el torax.

Julieth Ramírez Meza, 18 años

Llegó sin signos vitales al CAD Gaitana, en Suba. Tenía un disparo en el torax.

Le apasionaba la pedagogía.

Jaider Alexander Fonseca, 17 años

Fue herido con arma de fuego y murió en la Fundación Cardio Infantil

Estaba haciendo un ‘live‘ con un compañero en medio de la protesta. Tenía un hijo de siete meses.



Fredy Alexander Mahecha, 20 años

Murió en el Hospital de Suba por un disparo en el torax

Germán Fuentes, 25 años

Murió en el Hospital de Suba por un disparo en el torax

Iba en su bicicleta. Tenía un hijo de siete años.

Julian Mauricio González, 27 años

Murió por un disparo en el abdomen en el Hospital de Kennedy

Angie Paola Baquero de, 19 años

Falleció en el hospital de Engativá por disparo con arma de fuego

A estos siete casos, se suma uno más, que murió en via pública y no fue reportado en las ruedas de prensa de la Alcaldía porque no pasó por el sistema de Salud.

Cristian Camilo Hernández, 24 años

Según su padre, recibió un tiro en la frente durante las protestas en Verbenal

Era domiciliario y tenía dos hijos

Además hubo otros tres casos de personas fallecidas en el municipio de Soacha, que fueron reportados en la mañana del miércoles por el alcalde Juan Carlos Saldarriaga.

Cristian Andres Hurtado Meneces, 27 años

Había estudiado Ingeniería Indistrial.

Larwan Estiben Mendoza

Hay un tercer caso de Soacha que aún no ha sido identificado.