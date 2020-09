EEUU: protestas en Portland continúan, llevan 100 días consecutivos

Cien días continuos de protestas en Portland

6 de septiembre de 2020.- Las protestas contra la brutalidad policial en Estados Unidos continuaron este fin de semana en Portland, Oregón, luego de 100 días consecutivos de manifestaciones en esa ciudad, según reportan hoy varios medios locales.



Si bien ocurren protestas contra el racismo y la brutalidad policial en 50 estados, desde la muerte del afronorteamericano George Floyd en mayo pasado, Portland ha registrado las manifestaciones de más alto perfil, señala el sitio digital de The Hill.



A juicio del alcalde de esa ciudad, Ted Wheeler, el despliegue de oficiales federales en el lugar solo exacerbó la situación y por eso pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, mantenerse alejado.



Sus ofertas son un intento cínico de avivar el miedo y distraernos del trabajo real de nuestra ciudad, escribió en una carta dirigida al mandatario.



Durante 100 días, los manifestantes por la justicia racial han inundado las calles de Portland en nutridas manifestaciones, algunas de ellas violentas, de acuerdo con reportes de The New York Times.



Este sábado, se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía de Portland y algunos manifestantes, lo cual derivó en arrestos de una cantidad de personas no identificadas, informó por su parte The Hill.



La agitación social en Estados Unidos, agravada por la pandemia de Covid-19 y la crisis económica, estalló en protestas y disturbios desde que el 25 de mayo el afroamericano George Floyd, de 46 años, murió bajo custodia de la policía en Minneapolis, Minesota.



En agosto pasado, en Kenosha, Wiscosin, ocurrió otro incidente que reavivó la protestas contra el abuso de poder de los agentes del orden: un policía disparó siete veces, por la espalda, contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años.



Tras el suceso, se produjeron tumultuosas protestas en apoyo a Blake, quien permanece en cuidados intensivos y con pocas posibilidades de volver a caminar.



La víspera, en un video grabado desde la cama de su hospital, Blake pidió a las personas que lo defienden que se mantengan unidas y reconozcan que sus vidas podrían ser arrebatadas en cualquier momento.



Recientemente, se difundió un video de otro incidente mortal contra un afronorteamericano a manos de la policía, ocurrido en marzo de este año.



Daniel Prude, de 41 años, murió luego que la policía de Rochester, en el estado de Nueva York, le colocara una capucha en la cabeza y lo sometiera contra el piso.



Esa tragedia volvió a encender la mecha de las protestas en diferentes ciudades contra la brutalidad policial en Estados Unidos, la injusticia racial y alzó más llamados a favor de una reforma dentro las fuerzas del orden.