Incendios forestales árticos sin precedentes produjeron emisiones récord de CO2 este año

5 de Septiembre - Los incendios forestales que arrasaron el Círculo Polar Ártico este verano, muchos aún en llamas, han creado niveles récord de contaminación por carbono, ya que las columnas de humo cubrieron un área del tamaño de más de un tercio de Canadá, según científicos del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea.



"Los incendios del Ártico que arden desde mediados de junio con alta actividad ya han batido el récord de 2019 en términos de escala e intensidad, como se refleja en las emisiones de CO2 estimadas", dijo Mark Parrington, científico principal y experto en incendios forestales del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus de la UE (CAMS). Según los datos recopilados por CAMS en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF), los científicos estimaron que las emisiones de CO2 de los incendios en lo que va de 2020 han aumentado en poco más del 30 por ciento en comparación con 2019.



Los incendios forestales incontrolados en una de las regiones más frías del planeta han emitido un cuarto de billón de toneladas métricas, o 244 megatones, de CO2 a la atmósfera desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año, en comparación con 181 megatones para todo 2019. Según los datos del satélite.



"Aún no sabemos cuánto de este CO2 permanecerá en la atmósfera, pero los incendios produjeron enormes cantidades de humo, lo que degrada significativamente la calidad del aire en toda la región", dijo Parrington a CGTN Europe.



Casi todos los incendios están en el Distrito Federal Oriental de Rusia, que incluye partes del Círculo Polar Ártico. En esa área más grande, se emitieron un total de más de 500 millones de toneladas métricas, más de 540 megatones, de CO2 en esta región en solo tres meses (entre junio y agosto), la cantidad más alta hasta la fecha. Por otra parte, la región de Sakha ha experimentado la mayor parte del aumento de la actividad de incendios forestales, diezmando millones de acres de tierra y creando un gran aumento en las emisiones de CO2, 187 megatones más que el año pasado.



Los incendios forestales del Ártico se han convertido en un motivo de preocupación en los últimos años, y los incendios se generalizaron y persistieron en 2019 y 2020.



"En términos de retroalimentación climática, las cicatrices de quemaduras en la superficie y los cambios en la vegetación afectarán el albedo [la cantidad de luz solar reflejada], al igual que la deposición de hollín y cenizas en el hielo marino del Océano Ártico", dijo Parrington.



"Una cosa de la que tenemos más evidencia este año es que los incendios están ocurriendo en turberas conocidas, que han estado almacenando carbono durante miles de años y este carbono no puede ser absorbido nuevamente por la biosfera", agregó.



Según Copernicus, no solo el planeta se ve afectado, sino también la salud humana. Debido a la combinación de partículas, monóxido de carbono y otros contaminantes producidos por la contaminación de incendios forestales, podría ser más dañino para la salud humana que las emisiones industriales.



"Además del riesgo para la vida de los incendios, la contaminación por humo representa un riesgo grave para la salud. Las emisiones de humo contienen partículas de gas que pueden ser tóxicas si se inhalan, lo que puede provocar intoxicación por humo", explica Copernicus.



Greenpeace Rusia dijo en un comunicado en julio de este año que los datos muestran que el área total quemada por los incendios forestales en Rusia desde principios de 2020 ha alcanzado los 19 millones de hectáreas, más grande que el área de Grecia.



Siberia y el Círculo Polar Ártico son propensos a grandes fluctuaciones de temperatura año tras año, pero la persistencia de la ola cálida de este año es inusual, según los científicos. "El creciente número de incendios forestales extremos en el Ártico no tiene precedentes en los últimos 10.000 años", dijo Peter Winsor, director del Programa Ártico de WWF.



Por lo general, los incendios forestales comienzan en la temporada de verano, ya que las condiciones cálidas y secas son condiciones previas para los incendios naturales. Esto también hace que las condiciones cálidas y secas sean un factor de riesgo para encender más incendios y aumentar la severidad.



Sin embargo, todavía hay muchas cosas que los científicos desconocen. "Dado el aumento repentino de la actividad de los incendios forestales en el Ártico en 2019 y 2020, todavía estamos reuniendo toda la información para comprenderla completamente", dijo Mark Parrington de Copérnico.



"Además, la observación satelital que utilizamos no puede ver la superficie cuando hay muchas nubes y es posible que no vea incendios más pequeños ardiendo a temperaturas más bajas, por lo que nuestras estimaciones son potencialmente más bajas de lo que está sucediendo en la realidad", explicó.



Manuel Pulgar-Vidal, quien encabeza el trabajo de clima y energía de WWF, dijo en un comunicado que estaba claro que el planeta enfrenta una "emergencia".



"Necesitamos una respuesta global cohesiva para limitar los peores impactos del cambio climático y ayudar a mejorar la salud pública y proteger los lugares en los que vivimos", dijo.