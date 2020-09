Satélite inhabilitado regresa a la Tierra después de medio siglo en órbita

El satélite se desintegró al atravesar la atmósfera terrestre Credito: NASA

4 de Septiembre - Hace 56 años, la agencia espacial estadounidense (NASA) lanzó un satélite bautizándolo como el OGO-1 (Orbiting Geophysics Observatory 1), cuyo objetivo fue estudiar la influencia del Sol sobre el campo magnético de la Tierra.



En 1969, el histórico satélite OGO-1 facilitó la visualización de una de las primeras observaciones orbitales de un cometa, el cometa 2P/Encke. Sin embargo, el satélite no logró seguir con el objetivo de la agencia espacial y fue deshabilitado oficialmente en 1971, debido a que dos barreras en el OGO 1 no se desplegaron completamente después del lanzamiento, lo que trajo como consecuencia el bloqueo de un sensor de horizonte y limitando el control de actitud de la nave espacial. Explica la NASA en un comunicado que el “OGO-1 operó y devolvió datos científicos durante cinco años hasta 1969”.



El pasado sábado 29 de agosto, el viejo satélite ingresó a la Tierra como una “bola de fuego” (lo que produjo su desintegración), aterrizando en el Océano Pacífico, aproximadamente a más de cien kilómetros al sureste de Tahití. “Es un acontecimiento operativo final normal para las naves espaciales retiradas”, explicó la NASA.



Después de 1969 la nave espacial se colocó en modo de espera, cuando los científicos no pudieron obtener más datos. Todo el apoyo a la misión terminó en 1971.