Gobierno de Brasil declara "personas no gratas" a diplomáticos venezolanos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Credito: Archivo

4 de Septiembre - El gobierno de Brasil declaró este viernes, "personas no gratas" a los diplomáticos venezolanos que representan en el país al "régimen ilegítimo" de Nicolás Maduro, reseñan medios internacionales



Según una nota de la Cancillería, la decisión les fue comunicada a los representantes diplomáticos del gobierno de Maduro, que no es reconocido por Brasil, que considera como "presidente legítimo e interino" de Venezuela al opositor Juan Guaidó.



La cancillería aclaró que esta declaración de "persona no grata" no equivale a una "expulsión u otra medida de retirada obligatoria del territorio nacional", por lo que los funcionarios venezolanos podrán permanecer en el país, aunque "no gozarán de estatus diplomático, ni inmunidad, ni privilegios".