Joe Biden: “Maduro se ha fortalecido desde que Donald Trump llegó al poder”

04-08-20.-El abanderado de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, se lanzó a competir abiertamente contra su contendor Donald Trump a los venideros comicios del 3 de noviembre, en ofrecer bondades a los residentes venezolanos en territorio norteamericano. En tal sentido, este miércoles afirmó que extenderá el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los nacidos en la patria de Bolívar que se encuentran en su país.



Aseguró que nadie que esté amparado por el programa TPS será devuelto a un país no seguro como Venezuela.



Biden participó en una entrevista con NBC6, en la que habló de Venezuela y Cuba y de lo que sería su política hacia estos dos países, con una gran comunidad de latinos, entre ellos, cientos venezolanos, en el sur de Florida, En ese contexto, Biden no vaciló en anunciar que revertirá el “abyecto fracaso” político de Donald Trump, con relación a Cuba y Venezuela, de salir nominado en los comicios del 3 de noviembre.



Dijo además, que Cuba, China y Rusia han contribuido al estancamiento político en Venezuela y que la actitud del presidente Donald Trump, lejos de debilitar al gobernante venezolano, lo ha fortalecido en el poder.



Sobre Venezuela, manifestó que la política del presidente Donald Trump “falló y sirvió para consolidar al régimen de Nicolás Maduro.



“La gente en la nación suramericana está peor, viviendo una de las peores crisis de todo el mundo y el país no está más cerca de celebrar unas elecciones libres”, dijo Biden en alusión a Venezuela.



La errada política Trump

Como es del conocimiento público, Trump defiende una estrategia de máxima presión, con sanciones progresivas para obligar a Maduro a dejar el poder, ya que considera que su segundo mandato es ilegítimo por las irregularidades en las elecciones, estrategia que según Biden está totalmente errada.



El gobierno de Trump fue el primero en reconocer al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino a comienzos de 2019, pero desde entonces Maduro se ha reforzado en el poder, con la ayuda de Cuba y el sostén de China y Rusia, pese a la abismal crisis económica y a los millones de refugiados y es lo que aspira cambiar Biden de llegar a la presidencia.



Florida un estado clave

Florida es un estado clave para llegar a la Casa Blanca y allí residen una gran cantidad de cubanos y venezolanos.

La elección en Estados Unidos está muy reñida y a nivel nacional Biden supera a Trump por 49,7% frente a 42,2%, pero quien llegue a la Casa Blanca debe sumar los votos de cada estado.

En Florida, Biden supera a Trump por 49% frente a 45,3%, según el compilado de encuestas de Real Clear Politics.



Estatus de Protección Temporal

El Tratado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), es un programa que lo crearon en los años 90 para dar protección a extranjeros que hayan ido a Estados Unidos luego de desastres naturales o inestabilidad política en sus países de origen.



Gracias al TPS, actualmente unas 400.000 personas procedentes de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Yemen, Sudán, Nepal o Siria, pueden residir y trabajar legalmente en EE UU.





