Cuba: Se inicia toque de queda en La Habana y se suspende el inicio a clases

2 de Septiembre - El gobierno cubano impuso el toque de queda en la Hbana, a fin de combatir un rebrote del coronavirus. La propagación del Covid-19 es de bajo nivel, pero persistente, reseña AP.



Las autoridades aseguran que el repunte de los casos en la capital (pasaron de llegar a cero a mediados de julio a registrarse varias decenas diarias en la segunda mitad de agosto) justifican las restricciones que permanecerán en vigor la primera quincena de septiembre.



Ningún automóvil ni transeúnte podrá circular por la ciudad desde las 7 pm hasta las 5 am. Además, la ciudad estará cerrada, a las otras provincias en cualquier horario y se instalarán puntos de control para evitar los movimientos.



Los comercios no pueden vender a personas que no sean vecinos de cada municipio (en La Habana hay 15) y deben estar abiertos hasta las 4 pm. También se volvió a limitar la asistencia de personas a los puestos de trabajo no esenciales, que habían comenzado a retornar con una relativa flexibilización en julio.



Los infractores serán multados con 3.000 pesos cubanos (unos 150 dólares) o se enfrentarán a los tribunales.



En La Habana y otras cinco pequeñas localidades del interior con problemas de contagio local no comenzaron las clases, por lo que 355.000 estudiantes (de 1,7 millón de matriculados en todo el país sí lo hicieron este 1º de septiembre), se quedarán en casa durante dos semanas, se ofrecerán clases remotas para no rezagarse con el resto del país.



Tampoco operará el transporte público y para las salidas es obligatorio el uso de cubrebocas.