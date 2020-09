EEUU: Protestan en Miami por darle el nombre de una calle "Alvaro Uribe"

01.09.20 - El grupo de Colombianos Progresistas de Miami se manifestó en contra de una petición de nombrar una calle de esta ciudad en honor al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe.



«Nos da vergüenza, es un escándalo que en el condado de Miami-Dade se atrevan a darle un honor a una figura que en este momento está en casa por cárcel», dijo a Efe Carlos Naranjo uno de los fundadores de Colombian Progressives Miami durante una manifestación frente a la sede del Gobierno local, en el centro de Miami. Informó la agencia EFE.



Naranjo subrayó que la petición, que se prevé será analizada el próximo lunes en la Comisión (Concejo) de Miami es «un ataque a la independencia de la Corte Suprema colombiana».



El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria de Uribe, que renunció la semana pasada a su escaño en el Senado, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia.



Frente a bolsas negras de basura que semejaban cadáveres, los activistas mostraron pancartas en las que se denunciaban el asesinato de 282 líderes sociales y las 33 masacres durante el actual Gobierno de Iván Duque, del partido Centro Democrático, fundado por Uribe (2002-2010).



Naranjo denunció que Uribe tiene «más de 280 investigaciones en la Corte Suprema» y cargos de desapariciones forzadas y creación de paramilitarismo, entre otros, en la Comisión de Investigaciones.



La iniciativa de una «Alvaro Uribe Way» fue presentada al Concejo por otro grupo de colombianos, liderados por Fabio Andrade.



Naranjo señaló que se trata del mismo grupo que apoya la reelección del presidente Donald Trump, pese a sus políticas antinmigrantes que han «aterrorizado» a esta comunidad en Miami-Dade.



El activista señaló que hay más de 12.000 firmas en una petición por internet contra la «Alvaro Uribe Way» y que el grupo está también «educando» a algunos concejales de Miami-Dade que no sabían del arresto de Uribe.



«Si pasa va a quedar manchada la historia y el carácter del condado» y le seguirá una «Fujimori Way» y «Pinochet Way», manifestó Naranjo.



Recogen miles de firmas para evitarlo



Más de 14,000 personas firmaron una petición rechazando que una calle de Miami tenga el nombre del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por considerar que se trata de una acción con “claras intenciones partidistas” presuntamente por parte de algunos funcionarios de la ciudad y una forma de presionar a la justicia colombiana. Informó El Nuevo Herald.



La petición fue publicada por un grupo llamado Colombianos Honestos, en la plataforma Change.org y tenía 14,699 firmas de 15,000 requeridas al mediodía del lunes.





