China: Beijing comienza a recibir estudiantes en las aulas de clase

29.08.20 - Un tercio de los alumnos de la capital de China retomaron hoy las clases presenciales como parte de un inicio del año escolar escalonado por el coronavirus, mientras que la ciudad china cuna de la pandemia anunció que reabrirá los colegios el 1 de septiembre.



Con el virus mayormente controlado en el país, la primera tanda de 590.000 alumnos que volvió a clases en Beijing incluye a los tres grados de la secundaria, primer y segundo grado de la escuela media y el primer grado de la escuela primaria.



Otros 400.000 estudiantes volverán a la escuela el martes 1 de septiembre, y los restantes 520.000 lo harán el 7 de septiembre.



Tanto alumnos como docentes deben usar tapabocas.



Por decimotercer día seguido, China no registró ayer casos de coronavirus de transmisión local, y los únicos nueve detectados correspondieron a viajeros llegados del exterior, informaron hoy autoridades sanitarias citadas por la agencia de noticias china Xinhua.



Gobierno de Wuhan indicó que los casi 1,4 millones de alumnos que volverán el martes a las aulas no estarán obligados a cubrirse nariz y boca



Hoy, las autoridades de Wuhan anunciaron que las guarderías y los colegios de la ciudad empezarán el curso escolar el próximo 1 de septiembre.



En un comunicado, el Gobierno de Wuhan indicó que los casi 1,4 millones de alumnos que volverán el próximo martes a las aulas no estarán obligados a cubrirse nariz y boca con mascarilla cuando puedan cumplir con el distanciamiento social. Las autoridades sí recomendaron su uso en el trayecto hasta y desde el centro educativo.



Deberá llevar mascarilla todo el personal empleado en colegios y guarderías



Aconsejaron evitar el transporte público para ir al colegio con el objetivo de minimizar el contacto humano, e insistieron en mantener la distancia de seguridad e higiene de manos, además del uso de la mascarilla, en caso de que sea inevitable su uso.



Deberá llevar mascarilla todo el personal empleado en colegios y guarderías, en cuyo acceso tomarán la temperatura a todos los estudiantes antes de permitirles entrar.



El Gobierno de Wuhan aseguró contar con un plan de enseñanza presencial, a distancia y mixta que irá adaptando según varíen las circunstancias sanitarias después del inicio del curso, previsto para el próximo martes.



Wuhan, de 11 millones de habitantes, estuvo sometida a una estricta cuarentena entre finales de enero y principios de abril, y desde entonces fue rebajando las medidas de prevención de manera paulatina.

