Renunció el primer ministro de Japón Shinzo Abe por motivos de salud

Shinzo Abe, primer ministro de Japón Credito: Web

28-08-20.-"Mis condiciones de salud no son perfectas. Una salud pobre puede derivar en decisiones políticas erróneas (...). He decidido renunciar como primer ministro", dijo en una rueda de prensa, explicando que estaba sufriendo de nuevo una colitis ulcerativa, una enfermedad intestinal inflamatoria, que ya le forzó a dejar el poder en 2007. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el cargo de manera ininterrumpida desde 2012, anunció así el viernes (28.08.2020) que dimitirá por motivos de salud.



Abe señaló que la colitis ulcerosa crónica que le obligó a renunciar en su primer mandato (2006-2007) ha regresado recientemente, y el tratamiento que debe recibir exige una revisión continua y vigilada. Sin embargo, no precisó la fecha en la que abandonará el Gobierno.



Ya en 2007, algo más de un año después de que asumiera por primera vez la jefatura de Gobierno, anunció el 12 de septiembre que renunciaba al puesto a causa de ese mal, y fue reemplazado el 26 de septiembre por Yasuo Fukuda. Aunque entonces dijo que se había curado gracias a un nuevo fármaco, el asunto comenzó a resurgir en las últimas semanas con una primera visita al Hospital Universitario de Keio, el 17 de agosto, para lo que oficialmente se calificó como una "inspección médica regular".



En esta ocasión, todavía se desconoce quién sucederá en el cargo a Abe. A pesar de su intención declarada de no afectar negativamente al país con su decisión de dimitir, la Bolsa de Tokio reaccionó inmediatamente al anuncio con caídas que llegaron a ser de casi el 2,5% en el índice Nikkei, que cerró finalmente la sesión perdiendo un 1,41%.



Con información de Afp y Efe)