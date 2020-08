Major League Baseball suspendió siete partidos para sumarse a protestas contra racismo

Credito: Web

28 de agosto de 2020.- La Major League Baseball (MLB) suspendió por segundo día consecutivo varios partidos de la temporada regular para dar continuidad a las protestas de las ligas deportivas de Estados Unidos contra la violencia racial en ese país.



Rockies-Diamondbacks, Atléticos-Rangers, Mellizos-Tigres, Medias Rojas-Azulejos, Orioles-Rays, Filis-Nacionales y Marlins-Mets cancelaron sus encuentros y cada uno de estos equipos ratificó por distintas vías su mensaje de rechazo al segregacionismo racial, puesto de nuevo en el tapete tras la muerte el pasado domingo del afroamericano Jacob Blake, quien recibió varios disparos de la policía en el estado de Winsconsin.



Los Mellizos, cuya ciudad de Minneápolis generó titulares a nivel nacional tras la muerte de George Floyd a manos de la policía el 25 de mayo, emitieron el siguiente comunicado luego de la postergación de su juego en Detroit: Los Twins de Minnesota se mantienen firme en su compromiso de utilizar nuestras plataformas para empujar la justicia racial y igualdad. Nosotros respetamos la decisión de nuestros jugadores al no jugar el partido de esta noche ante los Tigres de Detroit.



El mánager de los Azulejos de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo, dijo: "He sido víctima del racismo. Sé que algunos jugadores también han sido víctimas de la discriminación racial. Si un jugador quiere usar su plataforma para pronunciarse sobre la injusticia racial, lo apoyo completamente".



Por su parte, el piloto de los Nacionales de Washington, Dave Martínez, informó que los Filis y los Nacionales estuvieron unidos en la decisión de no jugar el jueves.



"Creemos en algo", expresó Martínez. "Creemos en una causa. Todos queremos jugar, de eso no hay duda. Pero esto significa más, y es más importante para nosotros que salir a jugar ahora mismo", añadió.



La Major League Soccer (MLS) también se sumó a las protestas y suspendió varios partidos del jueves, pero antes emitió un comunicado sobre la situación.



"La familia entera de Major League Soccer está profundamente entristecida y horrorizada por el tiroteo sin sentido propiciado a Jacob Blake y los eventos en Kenosha. Continuamos apoyando a la comunidad afroestadounidense a lo largo de nuestro país, incluyendo a nuestros jugadores y empleados, y compartimos su dolor, rabia y frustración", manifestó la liga de fútbol en el remitido.



Asimismo, los Cardenales de Arizona, Osos de Chicago, Broncos de Denver, Empacadores de Green Bay, Colts de Indianápolis, Chargers de Los Ángeles, Jets de Nueva York, Titanes de Tennessee y Washington, equipos del fútbol americano (NFL), cancelaron sus entrenamientos el jueves como respuesta a la injusticia racial.

