Glaciares de Groenlandia se derriten rápidamente y provocan aumento de los niveles de agua en todos los mares del mundo

26 de Agosto - Con el transcurso del tiempo, se ha sabido comprender el concepto y gravedad del calentamiento global, cuyas consecuencias ha causado varios desórdenes en el ecosistema. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos (EE.UU.) realizó un estudio que despertó la preocupación de muchos, donde se demostró que los glaciares de Groenlandia, han pisado un "punto sin retorno" en cuanto a su alarmante derretimiento.



"Hemos pasado el punto sin retorno, pero obviamente hay más por venir", dijo a CNN el coautor del estudio y profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Ian Howat. "En lugar de ser un único punto de inflexión en el que hemos pasado de una capa de hielo feliz a una capa de hielo que se derrumba rápidamente, es más una escalera en la que nos hemos caído del primer escalón, pero hay muchos más escalones para bajar al pozo".



Para los investigadores fue inquietante enterarse de los resultados, cuando se percataron del aumento del mar de esta enorme isla, considerada un territorio danés autónomo, ubicado entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.



"Estamos midiendo el pulso de la capa de hielo, la cantidad de hielo que drenan los glaciares en los bordes de la capa de hielo, que aumenta en el verano. Y lo que vemos es que se mantuvo relativamente estable hasta que se produjo un gran aumento en la descarga de hielo al océano durante un período corto de cinco a seis años", dijo la autora principal del estudio y científica del Centro de Investigación Polar y Climática Byrd de la Universidad Estatal de Ohio, Michalea King, en comunicado de prensa. "Cuanto más sepamos, mejor podremos prepararnos", expresó.



Incluso en el caso de que se pusieran en práctica de forma inmediata las medidas necesarias para frenar el cambio climático a escala global -posibilidad bastante remota en vista de los obstáculos a los que se enfrentan iniciativas como el Acuerdo de París- la pérdida de hielo en los glaciares de Groenlandia seguiría la tendencia negativa actual, indican los autores de este estudio.



Los científicos explicaron que según sus cálculos determinaron que los niveles del mar aumentaron un 14% desde año 2000 y que con el derretimiento de estas superficies favorece hasta un centímetro de agua a los mares del planeta, además advierten que esto seguirá sucediendo aún si se detuviese el calentamiento global.



Donald Trump quien proyectaba comprar Groenlandia, tiene días que no habla de su proyecto, pero seguro que sus aspiraciones siguen intactas. Sin mencionarlo directamente, el actual presidente estadounidense, parece conocer los datos científicos que indican que el cambio climático está alterando las condiciones naturales de Groenlandia hasta el punto de dejar sin hielo gran parte de su superficie (aunque el proceso se complete a mediano plazo).



