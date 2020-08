(VIDEO) Colombia | Uribe se complica: ex fiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad

25.08.20 - El exfiscal Eduardo Montealegre anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra el expresidente Álvaro Uribe, por las masacres registradas del Aro y La Granja.La denuncia, también formulada por el exvicefiscal Jorge Perdomo, contiene 94 páginas que documentan los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja mientras Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.“Uribe lleva 20 años cometiendo delitos impunemente”, dice Montealegre, quien cuenta que a su juicio la “orientación de la justicia” durante estos 20 años ha estado “equivocada” al tratar de “establecer un vínculo entre Uribe y las autodefensas (…) Estudiando con Jorge (Perdomo) el tema llegamos a la conclusión de que por ese camino las investigaciones no iban a ir a ningún lado. El tema aquí es de responsabilidad por omisión, porque Uribe en ese momento era el gobernador, él era garante de la protección a la población civil”, explicó el exfiscal. Informó la Revista Semana.Es clave que en esta denuncia penal Montaleagre y Perdomo no aportan pruebas nuevas, sino que se basan en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato al defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las masacres de La Granja y El Aro, por las cuales fue condenado el Estado, hechos que además fueron declarados por la Corte Suprema delitos de lesa humanidad.En el documento, los dos exfiscales aclaran que no entregan pruebas nuevas, sino que aportan “una nueva lectura” al material judicial y periodístico existente sobre estos hechos.