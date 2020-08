OMS reporta que reinfecciones del Covid- 19 son posibles pero muy leves

Organización Mundial de la Salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este martes que es posible la reinfección de una persona por coronavirus Covid-19, al tiempo que aseveró que esta posibilidad es muy leve.



La información se dio a conocer luego de presentarse el primer caso documentado en Hong Kong, el cual se contagió por segunda vez, después de dar positivo al virus cuatro meses antes, reseño la agencia de noticias Xinhua.



"Recibimos de vez en cuando reportes anecdóticos de gente que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo, pero no ha quedado claro hasta ahora si se trata de un problema del propio test o si hubo gente que realmente se infectó una segunda vez", dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris.



"Estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados", recordó.



Indicó que el caso de recontagio es significativo, ya que según los científicos de la Universidad de Hong Kong, las cepas del virus que infectaron nuevamente al hombre eran diferentes.



La OMS recibe a diario resultados de parte de las miles de investigaciones que se están realizando en el mundo sobre distintos aspectos de la pandemia de Covid-19, entre ellos, el relativo a la inmunidad que genera una persona cuando ya ha superado la enfermedad.



"Necesitamos entender lo que esto significa en términos de inmunidad y para eso hay muchos grupos que están haciendo el seguimiento de gente, midiendo sus anticuerpos e intentando entender cuanto dura la protección natural", explico Harris.



«La aparición de pacientes contagiados por segunda vez está en línea con las expectativas científicas, solo que no había evidencia de ello aún. Las infecciones respiratorias pueden ocurrir dos veces o incluso con más frecuencia. Sabemos que una persona no está protegida de por vida si se ha contagiado una vez», enfatizó Koopmans, citado en la agencia.



Hasta este martes, 23.970.337 personas están infectadas a escala global, 820.615 fallecidos y 16.484.385 recuperados.